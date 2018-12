Naperőművek üzemeltetését vette át a Photon

A magyar leányvállalat, a Photon Energy Operations HU Kft. által üzemeltetendő 28 naperőmű Monorierdőn található Monor város környékén, és várhatóan 2019 első negyedévének végétől kezdődően fognak működni. Ezek mellett a Photon Energy nyolc saját tulajdonú naperőmű építését is tervezi a területen 2019 közepére.Georg Hotar, a Photon Energy vezérigazgatója szerint a szerződés komoly bizonyíték arra, hogy a magyar piacban jelentős növekedési potenciál van az üzemeltetési és karbantartási üzletág számára, és elmondása szerint erősen motiváltak arra, hogy Csehországhoz hasonlóan Magyarországon is megszerezzék a piacvezető pozíciót.A napenergia megoldásokat és szolgáltatásokat (berendezések felügyeletét, teljesítménykezelést, valamint megelőző és korrekciós karbantartást) nyújtó, amszterdami székhelyű Photon Energy N.V. 2008-as alapítása óta két kontinensen 50 MWp-t meghaladó teljesítményű naperőművet épített és helyezett üzembe, valamint más projektekhez is biztosította a technológiát. A társaság O&M divíziója több mint 230 MWp teljesítményű erőmű üzemeltetési és karbantartási feladatait biztosítja világszerte.