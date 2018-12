A Kartonpackban a forgalom csak néhány tíz/százezer forintos, az Őrmesterben is jellemzően ekkora a forgalom, de tegnap közel 4 millió forint értékben kereskedtek a cég részvényeivel, a 4iG pedig egy más ligában játszik, ma például a második legforgalmasabb részvény a BÉT-en, 11 óráig 320 millió forint forgalom jött össze, amivel már nagyobb a forgalma a 4iG-nek, mint a Molnak vagy a Richternek.

ma pedig a 4iG táltosodott meg, több napi zuhanás után ma már napi limiten, 20 százalék körüli pluszban is ált az árfolyama.

de jó néhány napi tetszhalott állapotából az Őrmester is magához tért, és tegnap közel 20 százalékkal került feljebb az árfolyama,

Nagy esés után pattant fel a Richter 2018.12.07 10:37

Nagyot estek az európai tőzsdék csütörtökön, azonban a Fed kamatemelési ütemének esetleges lassulásával kapcsolatos lapértesülések javítani tudtak a hangulaton, az irányadó európai részvényindexek felpattantak ma délelőtt, míg a régiós részvényindexek is felfelé kapaszkodnak. A lengyel WIG és a bécsi börze egyaránt 0,9 százalékkal került feljebb, míg a prágai tőzsde 1 százalékot emelkedett, a hazai részvényindex is emelkedik, a BUX 1,3 milliárd forintos forgalom mellett 0,6 százalékkal került feljebb. A hazai blue chipek kivétel nélkül emelkednek, míg a hazai nagypapírok közül a Richter teljesít a legjobban.

A blue chipek közül az elmúlt napok egyik nagy meglepetését a Richter szolgáltatta, miután a gyógyszergyártó részvényei az elmúlt napok folyamán nagyot emelkedtek, az árfolyam erősödését érdemben támogathatták a Richter saját részvényvásárlásai is, a társaság a közelmúltban több, mint 1,5 milliárd forint értékben vásárolt vissza saját részvényeket. A részvény jelentős emelkedése után az árfolyam a hét elején a rövid távú túlvettség jeleit mutatta, majd az európai részvénypiacokon uralkodó erősen negatív hangulattal párhuzamosan a Richter is nagyot esett, az árfolyam a 38,2 százalékos Fibonacci-szint alá is beszúrt tegnap, a pénteki kereskedés első felében azonban felpattanás következett. Amennyiben a Richternek sikerül megkapaszkodnia az 5582 forint közelében található 38,2 százalékos Fibonacci-szint felett, a papír számára a következő megállót az 50 százalékos Fibonacci-kiterjesztés jelentheti, amelynek közelében májusban már egyszer elakadt az árfolyam emelkedése.