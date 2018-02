Naponta 50 millió órát bukott a Facebook

Masszívan nyereséges továbbra is a Facebook hirdetési üzletága, még annak ellenére is, hogy a felhasználók kevesebb időt töltenek el rajta - bizonyította be a tegnap piaczárás után közzétett negyedéves gyorsjelentésével a társaság.

összesen 50 millió órával kevesebb időt töltenek az emberek a Facebookon naponta.

2017-ben a sok kritika után a Facebook nagyobb hangsúlyt fektetett arra, hogy a felhasználók jobb minőségű tartalommal találkozhassanak, igyekeztek visszaszorítani a virális videókat és posztokat. Ennek viszont az lett az eredménye, hogyEz felhasználónként átlagosan 2,1 percnek felel meg napi szinten. A kérdés abból a szempontból kritikus, hogy a hírfolyam drasztikus változtatását jelentette be a Facebook a közelmúltban. De a negyedéves eredményeket bemutató elemzői konferenciahíváson a cégvezetés kiemelte, hogy ezek a változások hosszú távon egészségesebbé teszik az üzletet és rövid távon sincs jelentős hatásuk.Ráadásul úgy csökkent a Facebookon eltöltött idő, hogy a felhasználók száma tovább emelkedett. A naponta aktív felhasználók száma átlagosan 1,4 milliárd fő volt decemberben, 14 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A havonta aktív felhasználók száma szintén 14 százalékkal emelkedett, 2,13 milliárdra.

A negyedéves bevétel 47 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi szinthez képest: 12,97 milliárd dollárra, ami az elemzői várakozásokat is meghaladta, a Thomson Reuters konszenzusa alapján ugyanis 12,55 milliárd dollárt vártak a piacok. A bevétel főként mobilhirdetésekből jön, a teljes bevétel több mint 86 százalékát adták és több pénzt is tud a hirdetésekért elkérni a Facebook, a pénzügyi igazgató közölte, hogy a hirdetések átlagos ára 43 százalékkal emelkedett a negyedévben.

Az egy felhasználóra jutó bevétel nagyot emelkedett: a globális átlag 6,18 dollár volt, ami 28 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A Facebook elsődleges bevételi forrását továbbra is az amerikai felhasználók jelentik, az Egyesült Államokban és a kanadai régióban 26,76 dollár az egy felhasználóra jutó átlagos bevétel. Ezzel szemben Ázsiában mindössze 2,54 dollár. Viszont a Facebook indulása óta először csökkent a hazai piacán a felhasználók száma: 700 ezerrel volt kevesebb felhasználója a negyedévben Észak-Amerikában.

A működési költségek a bevételnél kisebb mértékben nőttek, ennek köszönhetően a működési eredmény 63 százalékkal emelkedett, 7,35 milliárd dollárra. A menedzsment megerősítette, hogy 2018-ban 45-60 százalékos költségnövekedést várnak, elsősorban azért, mert többezer új dolgozót kell felvenniük, akik a felhasználók posztjait ellenőrzik. Minderre a tavaly kirobban botrány kapcsán lesz szükség, ugyanis gyanítható, hogy oroszok fizetett hirdetésekkel és posztokkal próbálták az elnökválasztást befolyásolni.A Facebook nettó eredménye 4,27 milliárd dollárra nőtt, ami részvényenként 1,44 dollárnak felel meg. Az amerikai adóreform miatt 2,27 milliárd dollárral növelte az emelkedő adófizetési kötelezettségre képzett tartalékokat, ettől a tételtől tisztítva részvényenként 2,21 dolláros EPS-t könyvelt el a társaság. Az elemzők 1,95 dolláros profitot vártak.

A Facebook árfolyama először 5 százalékot esett a negyedéves számokra a zárás utáni kereskedésben, de a menedzsment optimista kommentárja után pluszba húzták a papírokat.