Négy ember, aki megjósolta a 2008-as válságot - Mitől félnek most?

Gary Shilling

A Lehman Brothers 10 évvel ezelőtti csődje kapcsán sokan megemlékeznek azokról a közgazdászokról, elemzőkről, profi befektetőkről, akik sikeresen megjósolták a 2008-as globális gazdasági válságot. Többen közülük helyesen azonosították be az amerikai gazdaság problémás szegmenseit, és azt is, hogy mely más területekre terjedhet át a válság, de a teljes igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy sokan már jóval, akár évekkel korábban kongatták a vészharangot, így akik rájuk hallgattak, és korán fedezékbe vonultak, lemaradtak a 2002-től 2007/2008-ig tartó nagy raliról, és úgy kellett végignézniük, hogy mások mesés hozamokat tesznek zsebre, másrészt az is igaz, hogy a nagy megmondók közül kevesen voltak azok, akik bár az amerikai ingatlanpiaci buborékot jól felismerték, azt is előre jelezték volna, hogy globális válság kerekedik a kezdetben még csak amerikai problémákból.A MarketWatch szakírója, Howard Gold négy olyan szakemberrel készített interjút, akik helyesen látták az amerikai ingatlanpiac és bankszektor problémáit, és akiknek most is markáns véleményük van arról, mik azok a problémák a világban, amelyek a következő válsághoz elvezethetnek.A közgazdász már a 2000-es évek elején elkezdett írni az amerikai lakáspiaci buborékról, tanácsadó cégének hírlevélolvasóinak már évekkel a 2008-as globális válság kitörése előtt elmagyarázta, hogyan köthetik gúzsba évekig az amerikai gazdaságot a lakáspiac túlfűtöttségéből és a lakosság túlságosan magas eladósodottságából eredő problémák. Shilling már 2004 januárjában arról beszélt, hogy a subprime jelzáloghitelezés a legnagyobb pénzügyi problémát okozza a következő években az Egyesült Államoknak, 2006 júniusában pedig azt mondta, hogy a lakáspiaci buborék kipukkadása széleskörű problémákat okoz majd, gazdasági szempontból nagyobbat, mint amilyen a 2000-2002-es lejtmenet volt. Shilling még 2006 novemberében - amikor egyébként a befektetők többsége euforikus hangulatban volt - is azt ecsetelte, hogy az amerikai ingatlanpiac túlfűtött, és tanácsadócégének szakértői továbbra is kitartanak kontrariánus véleményük mellett, és az amerikai családi házak piacán 25 százalékos áresésre számítanak.

Jim Stack

És hogy mitől tart most Shilling? A túlságosan magas tőkeáttétel az, ami a pénzügyi piacokat bedöntheti, Shilling szerint ennek a jelei most leginkább a feltörekvő piacokon látszanak. Shilling különösen a 8 ezermilliárd dolláros, dollárban denominált feltörekvő piaci vállalati és államkötvény-piacra pesszimista, ugyanis az amerikai kamatemeléssel párhuzamosan erősödő dollár miatt a kötvénykibocsátóknak helyi devizában mérve egyre nagyobb összeget kell fizetniük, hogy törlesszék a tartozásukat. A 8 ezermilliárdból egyébként 249 milliárd dollárnyi kötvényt jövőre kell visszafizetniük vagy refinanszírozniuk a kibocsátóknak.Stack az 1,3 milliárd dollárnyi vagyont kezelő Stack Financial Management elnöke, és az InvesTech Research nevű 1979-ben indított hírlevél alapítója, aki fiatal elemzőként azzal szerzett magának hírnevet, hogy előre jelezte az 1987-es részvénypiaci összeomlást. A 2008-as válság előtt csapatával létrehozott egy olyan barométert, amivel azt igyekeztek előre jelezni, hogy a meredek ingatlanpiaci áremelkedés mikor okozhat problémákat nem csak az ingatlanpiacon, de az egész gazdaságban. Az amerikai lakáspiaci helyzetet már egy évvel a lakáspiaci árak tetőzése előtt buboréknak nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy nagy baj jöhet a gazdaságban és a tőkepiacokon is. 2005 júliusában Stack már veszélyes lakáspiaci buborékról beszélt, és azt mondta, hogy a jelzálogpiacon több ezer milliárd dolláros állami beavatkozásra lesz szükség a következő egy évtizedben. 2007 júliusában Stack arra figyelmeztetett, hogy a lakáspiaci buborékot előrejelző index olyan dolgot jelez előre, ami az 1990-es évek végi dot-com lufi kipukkanásához hasonlítható, ezért a befektetéseikben abszolút defenzív üzemmódra váltottak. 2007 novemberben Stack egy interjúban kijelentette, ami akkor történt, az még bőven nem a piac alja, csak idő kérdése, és a lakáspiaci túlfűtöttség valamint a hitelezési problémák az egész gazdaságra hatással lesznek, növelve egy recesszió valószínűségét.

Raghuram Rajan

Stack most is az ingatlanpiacon lát problémákat, a lakáspiachoz köthető részvények árfolyama exponenciálisan emelkedett 2016-2017-ben, de idén januárban a Stackék által figyelt ingatlanpiaci index tetőzött, azóta pedig masszívan esik, ez pedig rossz hír a következő 12 hónapra az amerikai lakáspiacon. De a legnagyobb veszélyt Stack a rossz minőségű vállalati kötvények piacán látja, a vállalati kötvények állománya a 2008-as 700 milliárd dollárról mostanra annak két és félszeresére emelkedett, ennek egyre nagyobb része rossz minőségű, subprime kötvény. 2005-ben még ötször akkora mennyiségben bocsátottak ki prime kötvényeket, mint subprime-ot, most ez az arány nagyjából fele-fele, a másodrendű kötvények az elsők, amelyek egy gazdasági lejtmenetben az elsőként bedőlnek.Az IMF korábbi vezető közgazdásza és az indiai jegybank korábbi vezetője gondolkodásban, témafelvetésekben megelőzte a korát, sokan partigyilkosnak tartották, mert már évekkel a 2008-as válság kitörése előtt megkérdőjelezte a világ jegybankjainak döntéseit, a tartósan alacsony kamatkörnyezet pozitív hatásait. Nyíltan beszélt például arról a dilemmáról, hogy a pénzügyi szektor fejlődése vajon növelte vagy csökkentette a rendszerszintű kockázatokat, és azt is kijelentette, hogy a különböző piacok, a piacok és különböző intézmények közötti egyre szorosabb kapocs a kisebb sokkhatásokkal szemben védettebbé teszi a rendszert, de jóval nagyobb a kitettség egy nagyobb rendszerszintű sokkhatással szemben, megnövelve a valószínűségét egy katasztrofális összeomlásnak.

John Mauldin

Rajan most arra figyelmeztet, hogy a formális bankrendszerről az árnyékbankrendszerre tevődtek át a kockázatok, de az is problémát jelent, hogy a 2008-as válságot követően életbe léptetett reformok nem kezelték a jegybankok szerepét az eszközár buborékok kialakításában, ezért Rajan szerint a pénzügyi piacok előtt álló egyik legnagyobb kihívás az alkalmazkodó monetáris politika, de a kamatok emelkedése miatt az amerikai vállalati kötvények piacán is látszanak kockázatok, és a feltörekvő piacokra is érdemes figyelni, igaz a volt jegybankár szerint a török és az argentin problémák egyelőre nem terjednek érdemben tovább.A Mauldin Economics elnöke és a “Thoughts from the Frontline" hírlevél írója már jóval a 2008-as válság előtt az ingatlanpiaci buborékot, és annak kipukkadását okolta azokkal a problémákkal, amik az amerikai gazdaságot érhetik a következő években. Mauldin 2006 márciusában arról beszélt, hogy a lakáspiaci buborék kipukkadása a lakossági fogyasztás visszaesését, tőkepiaci esést, recessziót eredményez, és arra is figyelmeztetett, hogy a CDS-ek (Credit Default Swap, hitel vagy kötvénybiztosítás) rendszerszintű kockázatot jelentenek. 2006-ban Mauldin 40 százalékos tőzsdei esést jelzett előre, és arról beszélt, hogy a Dow Jones akár 9000 pontig is eshet (végül egyébként Mauldin is optimistának bizonyult, a Dow 2009 márciusig 6547 pontra esett. A CDS-ekről 2007 júliusában azt mondta, drámaian emelkedik ezeknek a termékeknek a kibocsátása, elképesztő rendszerszintű kockázatot jelentenek, és nincs olyan intézmény, amelyik felügyelné a partnerkockázatokat.

Mauldin most az európai országok államadósságával kapcsolatos problémákra figyelmeztet, extrém esetben még az eurózóna felbomlását is elképzelhetőnek tartja, ebben a történetben egyébként Görögországot kerekítési hibahatárnak tartja, Olaszország azonban már nagyobb falat, Mauldin szerint az államadósságok rendezésében az Európai Központi Banknak aktívabbnak kellene lennie, különben Európa válságba kerül, ami pedig globális recesszióhoz vezethet.