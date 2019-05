Négy embert őrizetbe vettek az olajszennyezés miatt

Magyarország jövőbeli energiaellátásának kérdéseiről, illetve a fosszilis energiaipar kihívásairól a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

A bíróság az olajszennyezés miatt elrendelte négy személy előzetes letartóztatását, további két gyanúsított ellen pedig körözést adtak ki - közölte Szvetlana Petrenko, a kiemelt ügyekben eljáró orosz Nyomozó Bizottság (SZK) szóvivője. Petrenko szerint a bűnszövetkezet tagjai szennyezéssel próbálták meg elleplezni az általuk elkövetett olajlopás-sorozatot. A klórtartalmú vegyületekkel szennyezett olajat a Szamara megyei Nyikolajevka község környékén található mérőállomásnál juttatták a vezetékbe március és április folyamán.A hatóság szóvivője Szvetlana Balabajt, a Nyeftyepervalka vezérigazgatóját, Rusztam Husznutgyinovot, a vezérigazgató helyettesét, Vlagyimir Zsogolevet, a Petronyefty Aktyiv vezérigazgatóját és Szergej Balangyint, a Magisztral igazgatóhelyettesét nevezte meg az ügy gyanúsítottjai közül.A Transznyefty olajszállítmányozási vállalat a korábbi tíznaposról áttért a napi rendszerességű minőségellenőrzésre - mondta Alekszandr Novak energiaügyi miniszter, aki azt is hangoztatta, hogy a Barátság vezeték körül kialakult helyzet nem befolyásolta sem az olaj kitermelését, sem az exportját, mert a kivitelt más csatornákra váltottak át. Az energiaügyi miniszter hangot adott abbéli meggyőződésének, hogy a helyzet május második felére rendeződhet maradéktalanul. Mint mondta, hamarosan megállapodás várható a Lengyelország irányában történő szállításról. Beszámolója szerint az orosz kormány új szabályozást készített elő annak érdekében, hogy elejét vegye a további hasonló incidenseknek. Az energiaügyi tárca emellett ellenőrizni kívánja az összes kereskedelmi vállalatot, amely megállapítja a nyersanyag minőségét.A Magyarország ellátását is döntően biztosító Barátság kőolajvezetékben április 19-én szerves klórvegyület-szennyeződést észleltek. Emiatt Fehéroroszország, Lengyelország, Németország, Ukrajna, Szlovákia, Magyarország és a balti köztársaságok felfüggesztették a Barátság kőolajvezetéken át érkező olajimportot.A Transznyefty orosz olajszállítási vállalat korábban azt a tájékoztatást adta, hogy a vizsgálatok szerint a szerves klórvegyületek az olajat kisebb termelőktől begyűjtő Szamaranyefty-Terminal magánvállalat felügyelete alatt álló mérőállomáson kerültek be a vezetékbe. Az érintett cég később közölte, hogy a létesítmény már nincs a tulajdonában.