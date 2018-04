Négy részvény, amivel sokat lehet most keresni elemzők szerint

Tavaly a nagy svéd bankok árfolyama jelentősen esett, a befektetők ugyanis aggódni kezdtek a svéd ingatlanpiaci felfutás vége miatt. A svéd nagybankoknak jelentős a kitettségük a belföldi ingatlanpiacon, így a befektetők érzékenyen reagáltak arra, hogy a lakáspiaci robbanás a kifulladás jeleit mutatja. Elemzők szerint a svéd bankszektorban látott eladási hullámnak vége lehet és ez most jó vételi lehetőséget teremt.A UBS elemzői szerint megfontolásra érdemes most, hogy a négy stockholmi központú bank valamelyikének részvényeiből vásároljanak. Érdekesek lehetnek a, a, avagy arészvényei is. A globális részvénypiaci hangulat nem a legbékésebb, a volatilitás megnőtt és a makrogazdasági környezet is kedvezőtlenebbre fordult, ami kihívások elé állítja idén a befektetőket. De ez nem kell, hogy elijessze a befektetőket a kockázatvállalástól, sőt, ezek a részvények különösen jó lehetőséget teremtenek arra, hogy kivegyék a részüket a szélesebb körű európai növekedésből.

Igaz, hogy a svéd ingatlanpiac helyzete nem a legígéretesebb most, de a svéd gazdaság erős és az ingatlanpiacon a kínálat növekedése és az árak csökkenése még nem egy zuhanás kezdetét jelzi. A régiós bankok alacsonyabb értékeltségi szinten forognak, mint a szektor, mintegy 2 százalékos diszkonttal kereskednek a papírokkal, ami jó kockázat/hozam arányt jelent a UBS szerint.A Swedbank előretekintő P/E rátája az elmúlt évtizedben átlagosan 11 százalékkal volt a szektorátlag felett, mostanra 3 százalékra csökkent a prémium és már csak 10,5-szörös előretekintő P/E rátán kereskednek a társaság részvényeivel.

A négy svéd nagybank eközben vastag osztalékot fizet a részvényeseknek, a Skandinaviska Enskilda Banken például 6,7 százalékos, a Nordea pedig 8,1 százalékos osztalékhozamot fizet.

A JP Morgan elemzője szintén úgy látja, hogy túlzottak a félelmek a svéd bankok hitelezésével és a profit marzsokkal kapcsolatban. Kedvenc részvénye a Swedbank, a célárfolyam 30 százalékos felértékelődési potenciált kínál a jelenlegi árfolyamhoz képest. A kisebb bankok miatt az elmúlt években piaci részesedést veszítettek a svéd nagybankok, de még mindig több mint a piac háromnegyedét uralják összesen és eközben fenn tudták tartani a jelzáloghitel üzletág profit marzsát - teszi hozzá az elemző.