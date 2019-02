Néhány iPhone-alkalmazás képernyőképeket gyűjt és nem is tudsz róla

Már senki sem lepődik meg azon, ha kiderül, hogy a telefonján lévő alkalmazások adatokat gyűjtenek róla. Sőt, vannak, amelyek pénzt is csinálnak belőle anélkül, hogy tudnának róla a felhasználók. De a TechCrunch ezeken túlmenően talált néhány iPhone-alkalmazást, például hotelekét, utazási oldalakét, légitársaságokét, bankokét és távközlési cégekét, amely felvételeket gyűjtenek a képernyőről, így pedig kifejezetten érzékeny adatokhoz is hozzájuthatnak (útlevélszámokhoz, bankkártyadatokhoz, e-mail-címekhez, postai irányítószámokhoz) és pontosan tudják, hogy a felhasználók mit csinálnak az alkalmazásban.Többek között az Abercrombie & Fitch, a Hotels.com és a Singapore Airlines is használja a Glassboxot, az ügyfélélmény elemző cég megoldását, ami lehetővé teszi, hogy a fejlesztők beépítsenek az alkalmazásokba egy "újrajátszás" funkciót. Ennek segítségével az alkalmazásfejlesztők gyakorlatilag rögzíteni tudják azt, hogy mi történik a kijelzőn, amikor a felhasználó az alkalmazásban kattintgat és vissza tudják nézni, minden egyes kattintásról, gombnyomásról, begépelt szövegről gyakorlatilag készül egy képernyőfelvétel. Elvileg azt a célt szolgálja, hogy a fejlesztők visszajelzéseket kapjanak és láthassák, ha valami gond van az alkalmazással.A TechCrunch felkérte egy mobil szakértőt, hogy vizsgálja meg azokat az alkalmazásokat, amelyeket a Glassbox ügyfeleként tüntet fel a honlapján. Kiderült, hogy bár nem mindegyik alkalmazás szivárogtat adatokat, de a vizsgáltak közül egyik sem világosította fel a dolgozóit arról, hogy rögzíti a képernyőadatokat és hogy azt vagy visszaküldi a cégnek, vagy a Glassbox felhőjébe kerülnek. Például az Abercrombie & Fitch, az Expedia és a Hotels.com készített ilyeneket.Az azonban biztos, hogy az egyik cég adatvédelmi nyilatkozatában sem szerepel az, hogy a képernyő eseményeit rögzítené és hogy ezzel mit kezdene. A TechCrunch megkeresésére válaszoló cégek azzal védekeztek, hogy a felhasználói élmény javítása miatt gyűjtik az adatokat, illetve az Air Canada közlése szerint arra használják őket, hogy megoldhassanak minden problémát, ami felmerül az utazással kapcsolatban.