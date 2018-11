Néhány órán belül több Volkswagen-gyár sorsa is eldőlhet

Az ülésen áttekintik majd azt a következő 10 évre vonatkozó stratégiát, amelyet Herbert Diess, a Volkswagen csoport vezérigazgatója állított össze. Az ügyre rálátó források állították, a terv részeként kiemelten nagy hangsúlyt kap a németországi munkahelyek megőrzése, hiszen az elektromos- és önvezető autók előretörése rengeteg munkahelyet sodorhat veszélybe.A menedzsment ezek megőrzése érdekében három németországi gyárat, a zwickaui, az emdeni és a hannoveri üzemet is átállíthatja elektromos autók gyártására. A Zwickauban található gyárban indul majd a tisztán elektromos meghajtású Volkswagen I.D. előállítási 2019-ben. A tervek szerint ennek az üzemnek az éves gyártókapacitása elérheti majd a 330 ezer elektromos autót, jelenleg a Golf különböző változatai készülnek itt.Az új stratégiában állítólag új célokat fognak meghatározni a profitabilitással kapcsolatban is, a menedzsment eddig azt kommunikálta, hogy 7 és 8 százalék között alakulhat majd az operatív marzsa a cégcsoportnak 2025-re.A jövő szempontjából lényeges lesz az is, hogy a Volkswagen felügyelőbizottsága hogyan dönt a Ford és a Volkswagen jövőbeli kapcsolatáról. A két autógyártó vezetése ugyanis folyamatosan tárgyalt egy közös együttműködésről az elektromos- és az önvezető autózásban az elmúlt hónapokban. Szakértők azt a forgatókönyvet sem tartják elképzelhetetlennek, hogy a jövőben a Volkswagen és a Ford összeolvadjon, amennyiben a közös munka eredményes lesz.A mostani üléssel kapcsolatban fontos még azt a meg nem nevezett forrásoktól származó információt is megemlíteni, amely szerint a németek áttekintik annak a lehetőségét is, hogy a Volkswagen más beszállítókkal együttműködve elektromos autókban használt akkumulátorokat gyártson.