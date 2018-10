Nekiment a Tesco az Amazonnak

A Tesco vezére, Dave Lewis egy interjúban elmondta, hogy a kiskereskedelmi szektor elérte azt a szintet, amikor elkezdenek cégek bedőlni. Az elmúlt hónapokban csődbe ment a House of Fraser, a Maplin és a Toys R Us, az olyan kiskereskedelmi óriások, mint a Marks & Spencer vagy a Carpetright pedig jelentős üzletbezárásokat jelentett be. A vállalatok emelkedő adókkal és bérköltségekkel szembesülnek, miközben az agresszív online kiskereskedelmi cégek szorongatják őket.Dave Lewis azt kérdezi a kormányzattól, hogy van-e fogalmuk arról, amikor a kiskereskedelmi szektor elkezd hanyatlani és számottevő elbocsátások lesznek? A cégvezér szerint itt lenne az ideje, hogy az állami bevételeket ne csak az üzletláncoktól szedjék be.Philip Hammond brit pénzügyminiszter egy múlt heti konferencián kifejtette véleményét, miszerint eljön lassan az az idő, hogy az internetes cégeket, például az Amazont és a Google-t megadóztassák, amelyek így beszállnak az állam finanszírozásába. Szerinte globális egyezményekkel lehetne a legjobban elérni ezt, de ha nem születik megállapodás, akkor az Egyesült Királyság bevezeti a saját adóját.