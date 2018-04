Nekiment Amerika az egyik nagy kínai mobilgyártónak: az Androidot is bukhatják

Kapcsolódó cikkek: Súlyos csapást mér Amerika az egyik kínai mobilgyártóra

Az amerikai kereskedelmi minisztérium azzal indokolta a tilalmat, hogy a ZTE néhány évvel ezelőtt megsértett egy megállapodást, mivel termékeket adott el Iránnak, amikor az amerikai szankciók érvényben voltak. Az alkatrészek értékesítésére vonatkozó tilalmat hétfőn jelentették be, de állítólag kiterjedhet a szoftverekre is.Az ügyhöz közel álló források szerint a kereskedelmi minisztérium döntésének az lehet az eredménye, hogy a ZTE nem használhatja majd az Android operációs rendszert a mobil eszközein. Állítólag a ZTE és az Alphabet már megbeszéléseket folyat arról, hogy milyen hatása lehet a tilalomnak.A ZTE tavaly 46,4 millió mobiltelefont értékesített az Egyesült Államokban, amivel a hetedik legnagyobb gyártó volt az Android operációs rendszert használó telefongyártók között az IHS Markit adatai szerint.Kedden a távközlési szabályozó hatóság olyan új tervet terjesztett elő, ami megtiltaná az állami szerveknek, hogy olyan cégektől vásároljanak, amelyek potenciális biztonsági kockázatot jelentenek az amerikai távközlési hálózatokon. Ez nem csak a ZTE, de a Huawei értékesítéseit is negatívan érintheti.Várhatóan még ebben az évben véglegesítik az amerikai állami szervek eszközhasználatára vonatkozó javaslatokat, ami egy újabb lépés lehet afelé, hogy a ZTE és a Huawei nehogy túl nagy piaci részesedésre szert tegyen. A szövetségi kommunikációs bizottság elnökének indoklása szerint a routerekbe és switchekbe épített "hátsó ajtók" lehetőséget adnak az ellenséges külföldi erőknek, hogy vírusokat juttassanak be, amerikaiak adatait lopják el, vagy amerikai vállalatok után kémkedjenek. Nem konkretizálta, hogy ez kínai vállalatokra vonatkozna.