"Nem aggódunk a dízelhajtás térvesztése miatt"

Idén fordult elő először, hogy a BMW csoport az évnek ebben a szakaszában már több mint 2 millió járművet adott el, de az is kiemelkedő, hogy csak a BMW márka járműveiből több mint 1,7 millió darabot értékesítettünk. A kiemelkedő teljesítményben nagy szerepe van a jelenleg már 9 elektromotorral hajtott modellünknek is, amelyek eladásai 64 százalékkal nőttek idén októberig, de jelentősen bővült az X-sorozat modelljeinek az eladása is, és tovább bővült a 3-as, az 5-ös és a 7-es sorozat értékesítése is. A MINI márka eladásai az évnek ebben a szakaszában idén először haladták meg a 300 ezer darabot, a növekedés motorja itt a Countryman volt, de a motorkerékpár divízió eladásai is jól alakulnak, idén több mint 10 százalékkal nőtt az értékesítés.A világ nagy autópiacain nem egységesen alakultak az értékesítések 2017-ben. Az európai autópiac mérsékelten bővült, ezen a piacon az eladásaink valamelyest még meg is haladták a nagyon erős tavalyi eladásokat, és több mint 900 ezer autót adtunk el, annak ellenére, hogy a brit piacon tapasztalható nehézségek, a Brexittel kapcsolatos bizonytalanság miatt ott az eladásaink csökkentek. A növekedés nagy része Ázsiából jön, az ottani eladásaink 13 százalékkal bővültek, ezen belül a kínai értékesítés több mint 15 százalékkal nőtt. Az amerikai autópiac nagyon volatilis, ahol idén szinte minden gyártó nehézségekkel szembesült, az ottani eladásaink közel 5 százalékkal csökkentek.

Fontosnak tartjuk, hogy a BMW a prémium autógyártók között megtartsa az elsőségét, de az értékesítési darabszámok mellett kiemelt szempont az is, hogy minél magasabb profitabilitás mellett működjön a vállalat, de az ügyfélelégedettséget, a szolgáltatásaink színvonalát is fontosnak tartjuk, és az innovációban és élen kívánunk járni. Természetesen figyelemmel kísérjük a versenytársaink eredményeit, de számunkra a legfontosabb az, hogy elérjük az idén meghirdetett stratégiánkban lefektetett célokat. Biztos vagyok benne, hogy a következő években is bővülnek az eladásaink, mivel egy igazi forradalom indult idén, 2018 végéig 40 új vagy megújult modellel jelenünk meg.

Klikk a képre!

Forrás: BMW

Nagyon elégedettek vagyunk az eredményeinkkel, a szegmensünk bővülésénél nagyobb mértékben növekedtek az eladásaink Magyarországon. A növekedés mögött egyrészt az 5-ös sorozat megújulása áll, de a 7-es sorozat értékesítése is jól alakult, mindkét szegmensben piacvezetők vagyunk Magyarországon. Az SUV kategória általános növekedésével együtt az X-sorozat eladásai is emelkedtek, a nemrég bevezetett X3 és a nemsokára érkező X2 a következő hónapokban további növekedést hozhat az eladásainkban. De büszkék vagyunk a MINI-re is, amely új értékesítési rekordot ért el idén Magyarországon, az eladásaink közel 50 százalékkal emelkedtek az első 10 hónapban, a BMW motorkerékpár-eladásunk pedig közel ötödével emelkedett.Fontosnak tartom kiemelni, hogy a dízelhajtású autóink mindenben megfelelnek az előírásoknak, ezt több független vizsgálat is bizonyította. Természetesen komolyan vesszük az autóink károsanyag-kibocsátásának csökkentését, hiszen 2021-től flottaszinten nem lehet magasabb a széndioxid-kibocsátás kilométerenként 95 grammnál. Azt gondoljuk, hogy az Euro6-os motorjainkkal meg tudunk felelni az előírásoknak, de ahhoz flottaszinten több Euro6-os motorú autót kell piacra dobnunk, a széndioxid-kibocsátás csökkentésben pedig kiemelt szerepe van a dízelhajtású autók mellett az elektromos modelleknek is.Rövid távon valószínűleg a dízelmotoros változat lesz a meghatározó, erre fókuszálunk, de már dolgozunk azon, hogy elektromos változatban is elérhetőek legyenek az X-sorozat modelljei. 2020-ban például piacra dobjuk az X3 teljesen elektromos változatát.Szerintünk a benzin- és az elektromotor kominációja az ideális megoldás a hibridek esetében, több szempontból is, például az erőforrások súlya miatt, de egyéb szempontok is a benzinmotorok mellett szólnak.Komolyan gondolom, hogy az Euro6-os besorolású dízelmotorok elterjedésével jelentősen csökkenthető a károsanyag-kibocsátás, ezekkel a motorokkal a BMW megfelelhet a károsanyag-kibocsátási határértékeknek, emiatt sem aggódunk a dízelhajtás térvesztése miatt.

A fókusz a BMW-nél egyértelműen az elektromotorral szerelt teljesen elektromos és plug-in-hibrid járművek fejlesztésén van, vagyis folytatódik az iPerformance modellek fejlesztése, és ezzel párhuzamosan folyik a plug-in hibrid hajtású modellek fejlesztése is. Idén az a célunk, hogy 100 ezer elektromos hajtást használó autót értékesítsünk, 2025-re pedig a mostani 9-ről 25-re bővül az elektromos modellpaletta, ebből 12 teljesen elektromos modell lesz, 2025-ben a teljes értékesítés 15-25 százalékát az elektromos modellek adhatják. Magyarországon különösen sikeres ez a stratégia, hiszen az eladásaink közel 10 százalékát már most is az elektromos/konnektorról tölthető modellek adják, ami természetesen az elektromosautó-vásárlásokhoz nyújtott állami támogatásoknak is köszönhető.

Klikk a képre!

Forrás: BMW

Ez több tényezőn is múlik. Egyrészt bővülnie kell az elektromosautó-kínálatnak, ezért is nagyon örülünk annak, hogy a versenytársaink is komoly fejlesztésekbe kezdtek, mert a szegmensünkben sokáig szinte egyedüliként voltunk jelen ezen a területen, de az infrastruktúrának is bővülnie kell, minél több szereplő lép piacra, annál hamarabb válhat sokak számára elérhető az elektromos autózás, illetve annál hamarabb csökken a technológia ára. A BMW egyébként részt vesz egy kelet-közép-európai regionális kezdeményezésben, a régió nagyvállalatai fognak össze, hogy közösen építsenek ki elektromos töltőhálózatot, ennek a projektnek a lényege, hogy ne csak a nagyvárosokban, de vidéken is elérhető legyen az infrastruktúra a fenntartható mobilitáshoz.Az X3 a második legnagyobb volumenben eladott modell az X-sorozaton belül, a globális értékesítés 2003-ban indult, azóta több mint 1,5 millió darabot értékesítettünk belőle. Az X3 Magyarországon is fontos modell, a 2010-2017 között futó második generációból több mint 1300 darab talált gazdára. Részben a megújult X3 miatt gondoljuk azt, hogy 2018-ban új rekordot érhetünk el a magyarországi értékesítésben.