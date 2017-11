Nem akar lemaradni a Volkswagen - 34 milliárd euróért fognak fejleszteni

A társaság közleménye szerint Matthias Müller vezérigazgató a felügyelőbizottság ülésén hangsúlyozta, hogy "éppen most találják fel újra az autót", ezért a 2018-2022-es időszakban több mint 34 milliárd eurót fordítanak az elektromobilitás, az autonóm vezetési technológiák, az új típusú közlekedési szolgáltatások és a digitalizáció területére.A fejlesztéseket az "aktuális technológiák" elhanyagolása nélkül kell végrehajtani, "mert a belátható időben még ezekkel keresünk pénzt" - tette hozzá Matthias Müller.Kiemelte, hogy a következő években az egész autóipar alapvetően átalakul, ami "nagy lehetőségeket kínál, de hatalmas erőfeszítéseket is követel". Ezért a VW átfogó offenzívát indít. Ennek révén 2025-re nagyjából minden negyedik gyártmánya elektromos meghajtású lesz, és 2030-ig eléri, hogy a csoport valamennyi - nagyjából 300 - modelljének legyen legalább egy elektromos változata. Ezt a cél szolgálja a társaság történetének egyik legnagyobb szabású beszerzési programja is, amely több mint 50 milliárd eurót irányoz elő akkumulátorok vásárlására - áll a közleményben.A VW a legnagyobb európai gépjárműgyártó. A névadó Volkswagen, az Audi, a Seat és a Skoda típusú személyautók mellett olyan luxusmárkák gyártója, mint a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a Porsche, illetve a Ducati (motorkerékpár). Saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja.