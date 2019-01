Nem egyesülhet a két európai óriás

Hivatalosan az EU februárban jelenti be döntését, de Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos már most azt mondta, hogy Európa nem szülhet ágazati óriásokat a versenyszabályok megszegésével. A két cég vasúti üzletágának egyesülésével a világ második legnagyobb ágazati cége jönne létre.A Siemens és az Alstom 2017 őszén állapodott meg a fúzióról. Az összevonás előtt álló üzletágaik egyesített értékesítési árbevétele körülbelül 15 milliárd euró, ami valamivel több mint a fele a kínai állami CRRC Corp Ltd. és a duplája a kanadai Bombardier ágazati cégek bevételének.A német és a francia kormány által is támogatott fúzió célja, hogy az Airbus mintájára létrejöjjön egy, a globális piacon Kínával versenyezni képes nagy páneurópai vasúti társulás.