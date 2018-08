Nem fogadták el a 4iG Nyrt. részvényesei az Opus és a Konzum alapjainak ajánlatát

Mivel az ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozat nem érkezett, ellenérték teljesítésére nem kerül sor - közölték a társaságok a tőzsde honlapján. Az elfogadásra megadott határidő 2018. augusztus 21-én, 12:00 órakor járt le.A 4ig kedden az előző kereskedési napon elért 3500 forinton zárt.

A társaságok június 6-án jelentették be a többségi befolyás szerzési szándékot. Az akkor bejelentett tranzakció első lépéseként az Opus Global tőzsdén kívüli jogügyletekkel a 4iG 10,21 százalékos részvénycsomagja fölött szerzett befolyást a Konzum PE Magántőkealap pedig a 4iG részvényeinek 23,57 százalékát szerezte meg. Tekintettel arra, hogy az Opus Global és a Konzum PE Magántőkealap a korábbi ügyletekkel 33 százalékos küszöbérték fölé növelte a 4iG fölötti befolyásukat, a felek a tőkepiaci jogszabályok értelmében vételi ajánlatot voltak kötelesek tenni az informatikai vállalat minden részvényese számára. Ez hetekkel ezelőtt már meg is történt.Az Opus Global, a Repro I. Magántőkealap és Konzum PE Magántőkealap, valamint a fent nevezett kettő magántőkealap kezelését ellátó Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint összehangoltan eljáró személyek 2018. év június 7-én terjesztették be a 4iG valamennyi részvényese számára kötelező nyilvános vételi ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank elé jóváhagyásra. A vételi ajánlatot a felügyelet 2018. július 16-án jóváhagyta. (A Gazdasági Versenyhivatal június 26-án adta meg az engedélyt a társaságoknak arra, hogy a 4iG felett közvetlen irányítást szerezhessenek.)A Konzum Nyrt. korábbi tájékoztatása szerint az ajánlat 2942 forintos részvényenkénti ajánlati árat tartalmazott. Mivel azonban az ajánlatban szereplő részvényenkénti ár jóval kevesebb volt, mint a július 17-i, 3660 forintos záróár, így kicsi volt a valószínűsége annak, hogy a befektetők felajánlják majd a papírjaikat. (A vételi ajánlatban az ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke nem lehetett kevesebb, mint a részvénynek a vételi ajánlat felügyelet részére történő benyújtását megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.)Az Opus-részvény árfolyama kedden 0,2 százalékkal 572 forintra drágult.

A Konzum-papír pedig több mint másfél százalékkal 2695 forintig erősödött.

(BÉT)