Nem fogynak a fegyverek, bajban a fegyvergyártók

A legnagyobb amerikai fegyvergyártó bevétele 33 százalékkal esett a lezárt negyedévben az egy évvel korábbi szinthez képest, nettó eredménye pedig 65 százalékkal csökkent, 11,4 millió dollárra úgy, hogy az amerikai adóreform miatt egy egyszeri, 9,4 millió dolláros nyereséget könyvelt el a cég. A tisztított egy részvényre jut eredmény 9 cent lett, ami 1 centtel múlta felül a Thomson Reuters elemzői konszenzusát.

Ennek megfelelően számottevően csökkentette az idei évre vonatkozó profitvárakozását a vezetőség: a 2018-as pénzügyi évre 31-33 cent közötti egy részvényre jutó eredményt várnak, szemben a korábbi 57-67 centes prognózissal.

A kilátások sem túl jók, a floridai iskolai lövöldözés óta egyre nagyobb a valószínűsége a szabályozás szigorításának és már több kiskereskedelmi cég, köztük a Walmart, a Kroger és a Dick'S Sporting Goods is bejelentette, hogy szigorítják a fegyvervásárlásokat az üzleteikben, például 21 év alattiak nem vásárolhatnak fegyvert. Az American Outdoor menedzsmentje arra számít, hogy a gyenge fegyverértékesítések, amit januárban látni lehetett, folytatódnak a következő 12-18 hónapban.A gyártók és a kiskereskedők igyekeznek leépíteni a készleteiket, ezért nagy akciókat hirdettek, ami nyomot hagyott a bevételek és a profit alakulásán is. Múlt héten a másik nagy amerikai fegyvergyártó, a Sturm Ruger & Co. tette közzé negyedéves számait, amiben 27 százalékos bevételcsökkenésről számoltak be.A negyedéves gyorsjelentés után nagyot esett az American Outdoor részvényeinek árfolyama, a zárás utáni kereskedésben 20 százalékos mínuszban is voltak a papírok, végül 11 százalékos csökkenésnél állapodtak meg.