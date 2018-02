Nem is emlékszünk nagyon hasonlóra a Teslától - Hol marad a bűvésztrükk?

A Tesla fogadkozik, meg lesz az 5000 darabos heti gyártás

A Tesla már január elején közzétette negyedik negyedéves értékesítési adatait, amelyből kiderült, hogy rekordmennyiségű (29 967 darab) autót adtak el, amely közel 35 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A negyedév során 15 200 darab Model S, 13 120 Model X és csupán 1543 darab Model 3 került értékesítésre.

A cég menedzsmentje ugyanis a kételkedő vélemények ellenére megerősítette korábbi ígéretét, amely szerint 2018 első negyedévének végén heti 2500 darab, míg második negyedévének végén heti 5000 darab Model 3 legyártására lesznek képesek.

Hajszállal kevesebbet bukott a Tesla, mint várták, de ez így is rekord

Mindezeket figyelembe véve elmondható, hogy a Teslának hajszállal ugyan, de sikerült a várakozásoknál magasabb árbevételt és a konszenzusnál kisebb veszteséget elszenvednie a negyedik negyedévben.

Ezek az adatok természetesen már a kutyát nem érdekelték, az érintett piaci szereplők kivétel nélkül arra voltak kíváncsiak, hogy milyen új információkkal szolgál a Tesla a Model 3 gyártásának felfuttatásával kapcsolatban. Azoknak viszont, akik komolyabb bejelentésre számítottak, csalódniuk kellett.Az viszont mindenképpen új és pozitív információ volt, hogy a Tesla állítása szerint a vásárlóikat nem bizonytalanították el a Model 3 gyártásával kapcsolatos nehézségek, az autóra leadott előrendelések számában nem következett be érdemi csökkenés a negyedik negyedévben.Az amerikai elektromosautó-gyártó döntően a növekvő értékesítéseknek, valamint a ZEV-creditek eladásából származó lényegesen nagyobb bevételnek köszönhetően 3,28 milliárd dolláros árbevételt ért el a negyedik negyedév során, amely közel 44 százalékkal volt magasabb, mint 2016 azonos időszakában. A Model 3 gyártásával kapcsolatos nehézségek hatására viszont zsugorodott a bruttó marzs a meghatározó autógyártó szegmensben.

3,4 milliárd dollárt égetett el a Tesla

Higgyétek el, minden nőni fog, mint a bolondgomba!

Idén valamelyik negyedév során el fog jönni az a pont a Teslánál, ahol üzemi szinten nyereségesen tud már működni, ahogy sikerül a Model 3, valamint a Tesla Energy üzletág termékeinek gyártását a kellő szintre felpörgetni, szigorú költségkontroll mellett

A Model S-ből és Model X-ből idén 100 ezer darab kerülhet eladásra

A Model 3 esetében a már említett gyártással terveznek, vagyis 2018 első negyedévének végére heti 2500 darab, míg 2018 második negyedévének végére heti 5000 darab készülhet. Ahogy sikerül ezt a termelési számot elérnie a vállalatnak, arra fognak koncentrálni, hogy a Model 3 esetében a bruttó marzs elérje a 25 százalékos szintet

A Tesla Energy üzletág is nagy növekedés előtt áll, a vállalat által gyártott energiatároló eszközökből háromszor annyi fogyhat idén, mint 2017-ben

A Supercharger töltőhálózat elkezd bevételt termelni 2018-ban

A tőkeberuházások mértéke szerény mértékben ugyan, de meg fogja haladni a tavalyi értéket. A pénzt elsősorban a Gigafactory 1 gyártókapacitásának növelésére, a töltőhálózat bővítésére, valamint új üzletek és szervizpontok nyitására fordítja majd a Tesla.

Meg sem rezdül az árfolyam

Örök téma a Tesla esetében, hogy milyen őrült tempóban égeti a pénzt céljai elérése érdekében, legutóbb tavaly novemberben írtunk mi is arról , hogy a vállalat percenként 8000 dollárt költött, döntően a Model 3 gyártásának felfuttatására.A mostani beszámolóból kiderült, hogy az amerikaiak a negyedik negyedévben 787 millió dollárt égettek el, míg a teljes évben összesen 3,4 milliárd dollárt. A beszámolóból az is kiderült, hogy idén még több pénzt terveznek majd elkölteni különböző területeken. Ráadásul azt is hozzá kell tenni, hogy a vállalat 3,4 milliárdos készpénzállománnyal rendelkezett a negyedik negyedév végén, míg egy negyedévvel korábban ez az érték még 3,5 milliárd dollár volt.Mindennek pedig azért van nagy jelentősége, mert sokan gondolják úgy a piacon, hogyha a Tesla továbbra is őrült ütemben költi a pénzét, akkor hamarosan újabb tőkebevonásra kényszerülhet kötvénykibocsátás, vagy esetleg részvénykibocsátás formájában annak érdekében, hogy finanszírozni tudja a Tesla Semi és a Model Y gyártását, valamint a kínai gyárának felépítését.A Tesla menedzsmentje természetesen megosztotta várakozásait a piaci szereplőkkel 2018-ra vonatkozóan:A patikamérlegen kimért negyedéves gyorsjelentés egyelőre nem mozgatta meg a befektetők fantáziáját, az amerikai piacok zárását követő kereskedésben nem változott a Tesla árfolyama érdemben, továbbra is 345 dollárnál tartózkodik.