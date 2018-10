Konfliktus 2018.10.15 20:33

Több amerikai részvény árfolyamának esése mögött az eltűnt szaúdi újságíró miatt kiéleződött szaúdi-amerikai konfliktus is áll, hiszen Szaúd-Arábiának nagy amerikai tőzsdei vállalatokban is van részesedése, a tech szektor esésében pedig annak is szerepe lehet, hogy a királyság finanszírozza a SoftBank Vision Fund nevű alapját, amely a világ legnagyobb olyan pénzügyi befektetési konstrukciója, amely technológiai vállalatokba fektet.