Futószalagon veszi meg az OTP a SocGen régiós bankjait, most egy albán bank megvásárlásának végére tett pontot az OTP. Az új albán bank az OTP csoport számaihoz nem tesz sokat hozzá (mérlegfőösszeg, hitel, betét szinten kb. 1,5%), de új országban jelent meg a magyar bank, vagyis arra mindenképpen jó volt az akvizíció, hogy ezzel tovább színezte a régiós térképet az OTP, és egy olyan országban vetette meg a lábát, ahol biztató a gazdasági növekedés és jó a demográfia, Albánia egy olyan ország, ahol Csányi Sándor is szívesen szétnézne befektetések után. Albániában azért az organikus növekedés mellett szükség lehet további akvizíció(k)ra, hogy megfelelő (értsd, mérlegfőösszeg alapján kétszámjegyű) piaci részesedése legyen az OTP-nek. A Portfolio Tiranából tudósít.

Emelkednek az európai tőzsdék, miután a kedvező kínai szolgáltatói beszerzési menedzserindex mellett a befektetők kedvezően fogadták az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos, pozitív híreket is. A hangulat javulásában az is szerepet játszhatott, hogy a francia és a német szolgáltató szektorok beszerzési menedzserindexeinek márciusi, végső értékeit felfelé korrigálták. Az irányadó európai részvényindexek közül 1,3 százalékos emelkedésével a német tőzsde teljesít a legjobban, a DAX ezzel idei csúcsára emelkedett.

Az irányadó európai részvényindexek erősödésével párhuzamosan a régiós részvényindexek is emelkednek, a prágai tőzsde 0,7 százalékos emelkedése mellett a lengyel WIG 1,1 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 1 százalékot emelkedett. A magyar tőzsde a jó hangulat ellenére is csupán stagnál, a BUX 2,6 milliárd forintos forgalom mellett 21 ponttal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek. A BUX komponensei közül 4,4 százalékos emelkedésével a 4iG részvényei teljesítenek a legjobban, a 4iG emelkedése mögött részben egy felvásárlási pletyka állhatott .

Emelkednek az európai tőzsdék 2019.04.03 09:55

Bár a tengerentúli részvényindexek felemásan zárták a keddi kereskedést, az ázsiai tőzsdék erősödtek szerdán, miután a kínai szolgáltatószektor beszerzési menedzserindexe a Caixin adatközlése szerint 54,4 pontra, 14 hónapos csúcsra emelkedett a februári 51,1 pontos érték után. Az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásai is folytatódnak, miután a kínai elnök kereskedelmi tárgyalója tegnap Washingtonba érkezett. Az amerikai kereskedelmi kamara tisztségviselőjét idéző Financial Times szerint a két ország kereskedelmi tárgyalásai jól haladnak, a megállapodás 90 százaléka már elkészült. Azonban, ha ezen héten nem is sikerülne megegyezésre jutnia a feleknek, az egyeztetéseket akár júniusig meghosszabbíthatják majd. A kedvező hangulat az európai tőzsdékre is átragadt, a kontinens irányadó börzéi közül a francia CAC40 és a német tőzsde teljesít a legjobban ma délelőtt.