A Rába tovább száguld 2018.01.30 10:20

Kedden is kitartóan erősödik a Rába, a cég árfolyama már 4 százalékot erősödött a hétfői záráshoz képest. És hogy mi lehet az emelkedés oka? Hír nem jelent meg, de találgatások természetesen vannak: (1) a Rába kimaradt az elmúlt hónapok kispapír-ralijából, ezért találták meg a befektetők, elkezdték húzni, erre pedig a nagyobb befektetők is megérkeztek. (2) Felröppent a pletyka, hogy a Rábát hamarosan feldarabolhatják, egy ingatlancégre, amelyik a társaság ingatlanjait, telkeit kezeli, és egy autóipari vállalatra, amelyben a vállalat core eszközei maradnak. (3) Természetesen a pletykák között szerepel az is, hogy Mészáros Lőrincék a CIG és az Appeninn után a Rábában is részesedést vásárolnak. Persze ez mind csak feltételezés, a vállalat fundamentumait befolyásoló hír az elmúlt napokban nem jelent meg.