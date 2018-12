Nem sült el túl jól minden idők egyik legnagyobb részvénykibocsátása

A SoftBank Group 100 százalékos tulajdonosa a következő cégeknek: Softbank Corp., Softbank Vision Fund, Arm Holdings, Fortress Investment Group, Boston Dynamics.

A vállalatnak jelentős részesedése van ezekben a cégekben: Sprint(kb.85%), Alibaba (29.5%), Yahoo Japan (48.17%), Brightstar (87.1%), Uber (15%), Didi Chuxing (kb.20%), Ola (kb.30%), Grab, Renren (42.9%), InMobi (45%), Hike (25.8%), Snapdeal (kb.30%), Brain, Fanatics (kb.22%), Guardant Health, Improbable Worlds (kb.50%), Mapbox, Nauto, Nvidia (kb.5%), One97 Communications (kb.20%), Oravel Stays (42%), OSIsoft, PingAn Heath Cloud (7.41%), Plenty United, Roviant Sciences, Slack Technologies (kb.5%), Vir Biotechnology, WeWork (kb.22%), Zhongan Online P&C, Insurance (5%), Compass (kb.22%), Auto1 (kb.20%), Wag (45%), Katerra(kb.28%), Cruise Automation (kb.19.6%), Ele.me, Getaround, Packet, ParkJockey.

A SoftBank Group ezeken túl a világ legnagyobb technológiai alapját, a Vision Fundot is működteti.

Nagy átalakuláson megy keresztül a japán SoftBank Group, Japán egyik legnagyobb konglomerátuma, amelynél az a cél, hogy sorra leválasztja vagy tőzsdére vigye cégeit, hogy az anyavállalat egy tisztán technológiai befektetővé váljon. Hogy nagyjából lássuk, mekkora vállalatról van szó, itt egy lista azokról a cégekről, amelyekben részesedése van a japán óriáscégnek:A japán cégcsoport tehát hatalmas, mint az a részvénykibocsátás is, amit tegnap hajtottak végre: a SoftBank Group tőzsdére vitte távközlési vállalatát, a SoftBankot, a részvénykibocsátással 23,5 milliárd dollárnyi forráshoz jutott az anyacég, az IPO minden idők legnagyobb japán részvénykibocsátása volt, és mérete nem sokkal marad el az eddigi világrekordtól, amikor 2014-ben tőzsdére ment a kínai e-kereskedelmi óriáscég, az Alibaba Group, azzal az IPO-val 25 milliárd dollár forrást vontak be.

Eleve az, hogy az IPO-ra sor került, hiszen a nemzetközi tőkepiaci hangulat alaposan elromlott az elmúlt hetekben, emiatt több részvénykibocsátás is meghiúsult, a SoftBank IPO-ja azonban megvalósult.

A lakossági befektetőknek felkínált mennyiséget kétszeresen, a külföldi intézményi befektetőknek felkínált mennyiséget pedig háromszorosan jegyezték túl. A kibocsátás egyik érdekessége egyébként az volt, hogy nem adtak meg ársávot a jegyzésben, az indikatív ár 1500 jen volt, a kibocsátók biztosak voltak abban, hogy túljegyzik a részvényeket.

A jegyzési árat sikerült úgy belőni, hogy az alapján és a SoftBank által megcélzott 85 százalékos osztalékfizetési hányaddal kalkulálva közel 5 százalékos osztalékhozam adódik a SoftBanknál, ami magasabb, mint amennyit a tőzsdén jegyzett japán távközlési cégek részvényei nyújtanak.

Rendkívül magas, 63 százalék körüli lehet a közkézhányad.

Egyrészt a kibocsátási folyamat alatt a SoftBanknál, amely a harmadik legnagyobb japán távközlési szolgáltató, komoly, egész Japánra kiterjedő hálózati leállás volt, amelyről a szolgáltató azt mondta, nem fogja érinteni sem a cég profitját, sem a befektetőknek fizetendő osztalék mértékét, ez azonban megijeszthette a befektetők egy részét.

Az elmúlt napokban egyre mélyebbé váló Huawei-botrány is hatással lehetett a befektetők hangulatára, a japán távközlési cégek közül ugyanis a SoftBanknak a legnagyobb a kitettsége a kínai vállalat felé, és bár a SoftBank bejelentette, hogy azt tervezi, lecseréli a 4G hálózati Huawei-eszközeit más gyártókéra, ez azonban idő- és pénzigényes, sokba kerülhet a vállalatnak az átállás.

A kibocsátás több szempontból is kifejezetten sikeres volt:Ami tegnap történt, arra viszont nehéz a sikeres kifejezést használni, hiszen a most tőzsdére bevezetett részvények árfolyama nagyot esett az első kereskedési napon. A kibocsátási árfolyam 1500 jen volt, és bár a nyitást követően még relatíve jól tartotta magát a részvény, és az árfolyam csupán 2,5 százalékos mínuszban, 1463 jenen nyitott, nap közben egyre alacsonyabb árszinten cseréltek gazdát a részvények, zárásra 1282 jenig esett az árfolyam, vagyis 14,5 százalék mínuszban zárt. A tokiói tőzsdén egyébként a legnagyobb forgalmú részvény volt az új papír, ami nem véletlen, azok, akik a jegyzésben szereztek részvényeket, és látták, hogy a befektetésük egyre kevesebbet ér, igyekeztek megszabadulni a papíroktól, akik pedig nem tudtak a jegyzésben részvényeket szerezni, igyekeztek a jegyzési árnál jobb szinten beszállni. A most debütált távközlési cég árfolyamának zuhanása egyébként hatással volt az anyacég árfolyamának alakulására is, amely közel 1 százalékkal került lejjebb.És hogy mi okozta a zuhanást?

Az árfolyamesés után nagy kérdés, hogy a SoftBank IPO-ja hogyan hat majd a japán részvénykibocsátási piac egészére, hiszen a helyi befektetők gyakorlatilag hozzászoktak ahhoz, hogy az IPO-k többségén lehet pénzt keresni, az idei 82 japán IPO közül a SoftBanké csak a hetedik olyan volt, amikor az első kereskedési napon a jegyzési árnál lejjebb nyitott a részvény, a nagyobb részvénykibocsátások közül pedig utoljára a Japan Display 2014-es IPO-ja volt olyan, amikor az első kereskedési napon esett az árfolyam.