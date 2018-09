Nem szeretik a részvényeket az alapkezelők - Ezért most kell venni?

A nagy fordulat okát az Egyesült Államokon kívül kell keresni. Miközben az irányadó amerikai indexek újabb és újabb történelmi csúcsokra szárnyalnak, addig az európai indexek és a feltörekvő piaci tőzsdeindexek estek idén. Ez a regionális részvényallokációkra is hatott. Miközben az amerikai tőzsdéket 2015 januárja óta nem látott mértékben felülsúlyozzák most az alapkezelők, addig a feltörekvő piaci részvények 2 és fél éve nem voltak olyan mértékben alulsúlyozva, mint most.

A múlthoz képest az alapkezelők most felülsúlyozzák a készpénzt és alulsúlyozzák a részvényeket, ami a részvénypiacok felülteljesítését vetíti előre.A részvényeken belül az amerikai részvényeket felülsúlyozzák, a feltörekvő piacokat pedig alulsúlyozzák, ami nagy változás a tavalyi évhez képest. Ez alapján most felül kellene súlyozni a feltörekvő piacokat az Egyesült Államokhoz képest és a készpénz helyett a részvények felé kell fordulni.A készpénzállomány magas, jelenleg a kezelt vagyon 5,1 százalékát tartják készpénzben az alapkezelők. A kontrariánus jelleg miatt ez inkább támogató a részvénypiacoknak (a Bank of America Merrill Lynch a 4,5 százalék feletti értéket már vételi jelnek veszi a részvénypiacokon).A készpénzállomány 18 havi csúcson van jelenleg. A 2008-as válság óta eltelt időszak legmagasabb értékét 2016 októberében érte el, akkor 5,8 százalék volt. Egészen 2017 novemberéig 5 százalék közelében maradt, majd egy csökkenést követően áprilisra emelkedett újra 5 százalékra egy részvénypiaci eladásul hullámot követően, és ott is maradt egészen mostanáig.2018 januárjában még extrém optimisták voltak a részvénypiacokra az alapkezelők, de most inkább semlegesen ítélik meg. Az év elején még az alapkezelők 55 százaléka súlyozta felül a részvénypiacokat, most már csak 22 százalék, ami 2016 novembere óta a legalacsonyabb érték.Az alapkezelők között többen vannak, akik a következő 12 hónapban a vállalati profitok csökkenésére számítanak, mint akik emelkedést prognosztizálnak. 2010 közepén, 2011 végén és 2012 közepén is a részvénypiaci mélypontokat jelezte, amikor a negatívba fordultak az alapkezelők profitvárakozásai.A makrogazdasági mutatókra vonatkozó várakozások szintén romlottak, nettósítva az alapkezelők 24 százaléka vár globális gazdasági lassulást a következő 12 hónapban, ami 2011 decembere óta nem látott szintet jelent. Ehhez képest augusztusban csak 7 százalék prognosztizált lassulást.Az amerikai részvénypiacokat sokáig alulsúlyozták az alapkezelők, most 2015 januárja óta nem látott mértékű a felülsúlyozás, ami intő jel, ez alapján az amerikai részvények alulteljesíthetnek. 2016 decembere és 2017 februárja között a profi befektetők felülsúlyozták az amerikai részvényeket, ez alatt az időszak alatt alulteljesítők voltak az amerikai részvények. 2017 szeptemberében viszont elfordultak az amerikai részvényektől. Akkor 10 éve a legalacsonyabb volt az amerikai részvények súlya, azóta pedig felülteljesítenek az amerikai részvénypiacok. Most az alapkezelők nettó 21 százaléka súlyozza felül az amerikai részvényeket, ami extrémnek számít, a BofA Merill Lynch szerint 20 százalék felett már kiugró az érték (hozzáteszik, hogy ez a korreláció az előző expanziós időszakban, 2003 és 2007 között kevésbé működött jól).Az európai részvénypiacok már nem az alapkezelők kedvencei a régiók közül a világon, most már csak semleges a megítélésük. 2015-2016 között az európai részvényeket masszívan felülsúlyozták az alapkezelők (ez alatt az időszak alatt alulteljesítők voltak az európai részvények). 2016 júliusában ez megfordult, 3 éve először alulsúlyozott lett a régió és ettől kezdve felülteljesítő lett a részvénypiac. Most az alapkezelők 11 százaléka súlyozza felül az európai részvényeket, ami alapján semleges a régió részvénypiacának megítélése.A feltörekvő részvénypiacokat nem akarta ennyi alapkezelő alulsúlyozni 2 és fél éve, most nettó 10 százalék az alulsúlyozók aránya, ami alapján venni kell a feltörekvő piaci részvényeket.2016 januárjában a BofA Merrill Lynch mutatója alapján extrém pesszimizmus jellemezte a feltörekvő piaci részvényeket, 33 százalék volt a felülsúlyozók aránya. Ahogy elkezdett felülteljesíteni a régió, úgy 2016 októberére már 31 százalék volt a felülsúlyozás mértéke, ami akkor utólag erős eladási jelzés volt, a következő két hónapban 10 százalékot estek a feltörekvő piaci részvények.