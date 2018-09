Az elmúlt hét második felében ismét történelmi mélypontra estek a Waberer's részvényei, a 2400-as szint azonban sikerrel állította meg az esést, és az erősen túladott tartományba megérkező részvény felpattant. A lendület azonban elfogyott kedden, miután az árfolyam bár megközelítette a 3040 forintos csökkenő trendvonalat, megtesztelnie azonban már nem sikerült azt. A szerdai esés után ma is folytatódott a lejtmenet, a kereskedés második felében azonban fordulat következett és a részvény ismét emelkedni kezdett. Felfelé a csökkenő trendvonal és az 50-napos mozgóátlag által közrefogott tartomány jelenti majd az első kiemelt ellenállási zónát, 3040 és 3060 forint között. Támaszt pedig a 2400-as történelmi mélypont jelent majd.

Továbbra is büntetik a Bayert a befektetők 2018.09.06 13:06

Borús hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a tőzsdéken, a kontinens börzéi a kezdeti esést ledolgozták, miután a feltörekvő piacokkal kapcsolatos feszültség kismértékben enyhült, a CAC40 0,2, a milánói börze 0,3 százalékkal került feljebb, míg a DAX index közel 7 pontos emelkedés mellett előző napi záróértéke fölé kapaszkodott vissza.

A német tőzsdeindex komponensei közül a Bayer részvényei teljesítenek a leggyengébben, a német gyógyszergyártó tegnap tette közzé második negyedéves gyorsjelentését, amelyben a vártnál később záruló Monsanto akvizíció miatt visszavágta az idei profitvárakozásait, a cég a korábbi 6,64 eurós értékkel szemben immár 5,7-5,9 eurós egy részvényre eső eredményt várt. A Bayer mindemellett azt is közölte, hogy a Monsanto glifozát tartalmú gyomirtója miatt 8000 helyett immár 8700 per van folyamatban, és a társaság további perekre számít. Mint arról korábban beszámoltunk, a Monsanto rákkeltő gyomirtója miatt nemrég 287 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezte a céget egy amerikai bíróság. A Bayer részvényei eséssel zárták a szerdai kereskedést, a lejtmenet pedig csütörtökön is folytatódott, a gyógyszergyártó részvényeinek árfolyama 2,5 százalékkal került ma lejjebb.