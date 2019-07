Az irányadó európai részvényindexek felemásan teljesítenek ma, miután a folytatódó kereskedelmi tárgyalásokkal összefüggő optimizmust háttérbe szorították a vállalati gyorsjelentések, és a júliusi, előzetes beszerzési menedzserindexek is, miután az IHS Markit mai adatközléséből kiderült , hogy mind a német-, mind a francia feldolgozóipari- és szolgáltatói beszerzési menedzserindexek is a vártnál rosszabbak lettek. A CAC40 0,5 százalékos esése mellett a brit tőzsde 0,9 százalékkal került lejjebb, a milánói börze mindemellett 0,2 százalékot erősödött, míg a DAX 0,3 százalékot emelkedett.

A tengerentúli tőzsdék keddi erősödése után az irányadó ázsiai részvényindexek többsége is emelkedett szerdán, miután a befektetők kedvezően fogadták az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos beszámolókat, a Nikkei 0,4 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 0,2 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 0,8 százalékot emelkedett.

Erősödéssel vágtak neki a keddi kereskedésnek az amerikai részvényindexek, miután a befektetők a Coca-Cola és a United Technologies jó gyorsjelentéseire figyeltek. Az emelkedés a nap második felében is folytatódott, a piaci szereplők kedvezően fogadták az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos beszámolókat, miután a Bloomberg beszámolója szerint az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója, Robert Lighthizer a jövő héten Sanghajba utazik, ahol folytatódnak a két ország kereskedelmi egyeztetései. A Dow és az S&P500 végül egyaránt 0,7 százalékos emelkedéssel zárt, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.

Szerdán teszi közzé gyorsjelentését többek között a Boeing, a Ford, a Facebook és a Tesla is.

A tengerentúli tőzsdék keddi erősödése után az irányadó ázsiai részvényindexek többsége is emelkedik szerdán, miután a befektetők kedvezően fogadták az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos beszámolókat, a Nikkei 0,3 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 0,7 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 0,8 százalékot emelkedett. Ázsia más részein felemásan teljesítenek a tőzsdék, a szingapúri tőzsde 0,1 százalékos erősödése mellett a dél-koreai Kospi 0,9 százalékot esett. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt mínuszban járnak ma reggel, míg a határidős DAX 21 pontos emelkedése 0,2 százalékos erősödést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra.

Míg az európai tőzsdéken kedden kifejezetten jó hangulatban telt a keddi kereskedés, a magyar tőzsde csupán mérsékelt erősödéssel fejezte be a hét második napját, a BUX 29 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került feljebb, míg a hazai blue chipek vegyesen zártak. Az OTP 0,5 százalékos erősödés után 12 680 forinton zárt, a Richter 0,3 százalékkal került feljebb, a gyógyszergyártó részvényei 5 025 forinton fejezték be a keddi kereskedést, míg a Magyar Telekom 0,3 százalékos emelkedés után 437 forinton búcsúzott a hét második napjától. A negatív kivételt ezúttal a Mol jelentette, az olajtársaság részvényei 0,6 százalékos esés után 3 082 forinton zártak.

Az amerikai részvénypiacok erősödése a kereskedés második felében folytatódott, miután a Bloomberg arról számolt be, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója, Robert Lighthizer a jövő héten Sanghajba utazik, ahol folytatódnak majd az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásai, az amerikai részvénypiacok végül történelmi csúcsaik közelében fejezték be a hét második napját, a Dow végül 177 pontos emelkedés mellett 0,7 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,7 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,6 százalékos erősödéssel zárta a keddi kereskedést.

Emelkedéssel indult a hét második napját a tengerentúli tőzsdéken, miután a befektetők a vállalati gyorsjelentésekre figyeltek, a Coca-Cola 6,1 százalékos emelkedéssel zárt, miután a cég bevétele nagyjából megfelelt az elemzői várakozásoknak, és a társaság felfelé módosította a teljes idei évre vonatkozó bevételvárakozásait. A United Technologies 1,5 százalékot emelkedett tegnap, miután a cég megemelte az idei évre vonatkozó bevétel és profitvárakozásait is.

A piac által vártnál is nagyobb, 3,15 milliárd eurós második negyedéves veszteségről számolt be ma reggel a Deutsche Bank. Ahogy a társaság korábban jelezte, a megkezdetett szerkezet-átalakítás és 18 ezer fős elbocsátás erre a negyedévre elszámolt költségei húzták le most a teljesítményét.

