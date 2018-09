Nem tartunk még ott, ahol az internetes buborék idején, de már közel járunk hozzá

Érdekes ábrát készített a MacroTourist , megnézték, hogy hogyan alakultak az árazások az elmúlt években az amerikai részvénypiacon, hogy megnézzék, messze vagyunk-e még attól az őrülettől, amit a 2000-es évek elején láthattunk, amikor még az a csodálatos dolog is előfordulhatott, hogy egyes tőzsdén jegyzett cégeknek nem csak hogy profitja, de sokszor még bevétele sem volt, sőt, olyan cégek árfolyama is az egekbe emelkedett, amelyek hivatalos dokumentumban közölték a befektetőikkel, hogy belátható időn belül nem érnek el értelmezhető árbevételt.Szóval a MacroTourist összeállított egy ábrát, amin az látszik, hogy a Russell 3000-ben, vagyis az amerikai tőzsde nagy részét leképező (az amerikai tőzsdén lévő cégek teljes piaci kapitalizációjnak közel 98 százalékát lefedő) részvényindexben hány olyan részvény van, amelyik az árbevétel tízszeresén forog, vagyis a P/S (árfolyam/árbevétel) hányadosa 10 feletti, ami azért elég durva túlárazottságot mutat.Az ábrán jól látszik, hogy a dotcom lufi idején ez a szám 400 feletti volt, de már most is bőven 300 felett van azoknak a cégeknek a száma, amelyek 10 feletti P/S szorzón forognak.

Forrás: MacroTourist

Ez is egy érdekes adalék, amikor arról gondolkodunk, hogy a 2009 március óta, vagyis már több mint 10 éve tartó raliban drágává váltak-e már a részvények.