Nem tetszik az OMV-nek a magyar lépés gázvezetékügyben

Bár jelenleg is tárgyalások folynak a beruházás kiterjesztéséről, konkrétan Szlovákia esetleges bevonásáról a projektbe, ez - vagyis a gáz Ausztriába kerülőúton való eljuttatása - a magasabb költségek miatt nem jelentene igazán vonzó és kényelmes megoldást az osztrák olajcég és ügyfelei számára - mondta.A Fekete-tengeri földgáz-lelőhelyeknek köszönhetően Románia a következő öt évben jelentős gáztermelő és -exportáló országgá válhat. A román sajtóban az utóbbi időben számos megnyilatkozás mutatott rá arra, hogy a bukaresti kormánynak ennek ellenére nincs valódi stratégiája a saját fogyasztását meghaladó mennyiségre vonatkozóan. Ausztria baumgarteni gázelosztó központjával jelenleg megkerülhetetlen szerepet játszik az energiahordozó közép-kelet-európai disztribúciójában és kereskedelmében, a zömmel éppen Ausztria által kitalált BRUA (bolgár-román-magyar-osztrák) gázvezetékprojekt célja pedig részben ennek a pozíciónak a megerősítése lett volna.Az utóbbi időben azonban egy új játékos jelent meg a piacon, határtalan ambícióval: Magyarország, amely két kulcsfontosságú intézkedéssel igyekezett biztosítani helyét az asztalnál - fogalmaz a portál. Először 2017 júliusában, amikor Budapest bejelentette , az eredeti tervekkel szemben a vezeték végállomása Magyarországon lesz, és nem kapcsolódik Ausztriához (vagyis BRUA-ból elvileg BRU-ra módosítva a projekt nevét).Ha ezt az első lépést számos szakértő egy, a Budapest számára - Béccsel szemben - kedvezőbb pozíciót biztosító próbálkozásként értelmezte, a második lépés már kérdéseket emelt Magyarország valódi stratégiája kapcsán, amely úgy kíván a régió domináns energiapiaci szereplőjévé válni, hogy csaknem semmilyen energiaforrással nem rendelkezik - írja a román oldal.Orbán Viktor kormányfő február 9-én jelentette be, hogy Magyarország olyan megállapodást köt, amely évente 4 milliárd köbméter földgáz behozatalát teszi majd lehetővé Romániából a következő 15 évben.Az ügy Romániában némi magyarellenes mellékízt is kapott, az ellenzéki médiumok és az ellenzéki pártok hevesen támadták a kormányt, miután 2018 februárjában kiderült, hogy magyar cégek nyerték meg az Arad és Szeged között hamarosan elkészülő román-magyar gázvezeték kapacitáslekötési eljárását.Rainer Seele, az osztrák vállalat vezérigazgatója tavaly augusztusban már jelezte , a magyar lépés az OMV és az amerikai ExxonMobil közös romániai földgáz kutatás-termelési projektjére, illetve a kitermelt gáz értékesítésére nézve is következményekkel járhat.