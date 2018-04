Szerény mértékben ugyan, de erősödnek az amerikai részvényindexek szerdán is: a Dow Jones értéke 0,1 százalékot, az S&P 500 értéke közel 0,4 százalékot, míg a Nasdaq értéke 0,4 százalékot emelkedett.

A tengerentúli tőzsdék keddi emelkedése után a távol-keleti börzék is erősödtek a hét harmadik napján, majd az európai tőzsdék is mérsékelt emelkedéssel indították a szerdai kereskedést. A délelőtt második felében azonban az elolvadtak az enyhe pluszok, a kontinens börzéi a keddi záróértékeik közelében ingadoztak, délután azonban ismét emelkedést mutattak az európai tőzsdék, a hazai börze pedig emelkedéssel zárta a szerdai napot, jól teljesítettek az OTP és a Mol részvényei is.

tovább a cikkhez...