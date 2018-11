Nem váltja le vezérigazgatóját a Renault

A Nissan-Renault-Mitsubishi autóipari szövetség elnök-vezérigazgatóját Carlos Ghosnt hétfőn tartóztatták le Japánban pénzügyi visszaélések vádjával. A Renault felügyelőbizottsága által kiadott közlemény szerint Carlos Ghosn átmenetileg akadályoztatva van feladatai ellátásában, de továbbra is a cég elnök-vezérigazgatói tisztét tölti be, míg a közlemény szerint amíg Carlos Ghosn jogi ügyeit rendezik, a feladatait teljes vezérigazgatói hatáskörrel Thierry Bollore veszi át.Bollore 2012 óta dolgozik a Renaultnál, tavaly februárban nevezték ki ügyvezető igazgatónak. Korábban autóipari beszállítóknál is dolgozott, egyebek között a Michelin és a Faurecia cégnél, ezek mellett ázsiai üzleti tapasztalatokkal is rendelkezik.Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter már kedden egy rádióinterjúban jelezte, hogy a Renault működésének folyamatossága érdekében a részvények 15 százalékos tulajdonosa, a francia kormány Carlos Ghosn vezetői posztján való megtartását fogja szorgalmazni a felügyelő bizottság ülésén.A Nissan felügyelőbizottsága csütörtökön ül össze Carlos Ghosn helyzetének megvitatására és az előzetes információk alapján leváltása mellett fog dönteni. Ghosn vezérigazgatói megbízatása az idén megkötött szerződés szerint 2022-ig tartott volna a Nissannál. A Renault felügyelő bizottsága döntött arról is, hogy a Ghosn elleni vádak alapjául szolgáló információk átadását kéri a Nissantól.A francia kormány a vezérigazgató hétfői letartóztatását követően azonnal átvizsgáltatta Carlos Ghosn franciaországi adózási adatait és - ahogy arról Bruno Le Maire keddi rádióinterjújában beszámolt - nem talált benne semmi rendellenességet.Ahogy arról korábban beszámoltunk , Carlos Ghosnt, a Nissan-Renault-Mitsubishi autóipari szövetség elnök-vezérigazgatóját hétfőn tartóztatták le a japán hatóságok tőzsdefelügyeleti és pénzügyi szabálytalanságok vádjával. A vád szerint Carlos Ghosn öt év leforgása alatt a ténylegesnél ötmilliárd jennel (40 millió euró) kevesebb jövedelmet jelentett a tokiói tőzsde felé, emellett egyéb pénzügyi szabálytalanságokat is elkövetett és saját célra vett igénybe vállalati forrásokat.A Renault árfolyama hétfőn és kedden közel 10 százalékkal került lejjebb, majd a hét első felének zuhanása után az árfolyam szerdán 2,6 százalékot emelkedett.