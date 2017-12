Nem viszi ki a postás a leveleket? Reagált a cég

központi utasítás, hogy a túlterheltség miatt, nem viszik ki ezeket a küldeményeket. Helyettük csak az előre megírt értesítőket dobja be a postás.

A levélküldemények elmaradására panaszkodtak az RTL Klub nézői és a híradó utánajárt az eseteknek. Rejtett kamerával forgatott a csatorna az egyik postán, ahol egy dolgozó elmondta,Egyáltalán nem visznek most ki semmilyen levélküldeményt, mert rengeteg Erzsébet-utalvány és más küldemény van, és nem győzik. Ehelyett a postahelyen adjuk ki - árulta el egy postás dolgozó.Érdekes, hogy a kormány illetékese és a Magyar Posta épp csütörtökön tartott sajtótájékoztatót a nyugdíjasoknak járó év végi Erzsébet-utalványokról. Ezek szerint az utalványok felét már kézbesítették, vagy megpróbálták kézbesíteni. Az eseményen azonban nem volt szó erről a furcsa taktikai húzásról.A csatorna megkereste a társaságot, azonban innen nem érkezett válasz az adásig.Cikkünk megjelenése után a cég lapunkkal közölte:"A Magyar Posta a nemzetközi közönséges leveleket csak akkor köteles háznál kézbesíteni, ha annak mérete nem haladja meg a levélszekrények bedobónyílásának méretét. Erről egy idén áprilisban hatályossá vált jogszabály, a 81/2017. kormányrendelet rendelkezik. Eszerint a Posta a 324×229×24 mm-nél nagyobb, közönséges küldemények címre kézbesítését mellőzheti, a postás ebben az esetben egy értesítőt dob a levélszekrénybe, hogy a küldemény mikor és hol vehető át.A jogszabályi rendelkezést az indokolta, hogy a külföldről (főleg Távol-Keletről) érkező küldemények nagy része nem csomagként, hanem közönséges postai levélként érkezik (jellemzően ingyenes szállítási költség mellett), amelyet szabály szerint a levélszekrénybe kell bedobni a postásnak. Ugyanakkor ezek az árutartalmú küldemények sok esetben egyszerűen nem férnek bele a levélszekrényekbe, sőt gyakori, hogy a postás táskájába sem fér bele. Amennyiben ezeket a külföldről érkező termékeket csomagként rendeli meg az ügyfél, úgy azt továbbra is háznál kézbesíti a Magyar Posta, ám ennek a díja magasabb.Megjegyezzük továbbá azt is, hogy belföldön a korábban említett, 324×229×24 mm-nél nagyobb "leveleket" csak csomagként adhatják fel az ügyfelek, így ezek házhoz kézbesítése más csomagokkal együtt a szokott módon történik.A fentebb említett változásról az ügyfeleket a Magyar Posta a honlapján elhelyezett ismertetőben, valamint A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2017.04.24-ével hatályos dokumentumában tájékoztatta.A Magyar Posta tehát határozottan cáfolja, hogy felsőbb utasításra nem kézbesítenek háznál leveleket, vagy nemzetközi küldeményeket. A munkatársak a hatályos jogszabályok alapján járnak el. Az viszont valóban igaz, hogy a karácsonyi időszakban nagyobb a munkateher a postai dolgozókon, ezért is fordulhatott elő, hogy munkatársunk félreérthetően válaszolt a feltett kérdésre. Az is a valóságot tükrözi, hogy a posták és a logisztikai üzemek tele vannak csomagokkal, hiszen a karácsonyi csúcsszezon van, átlagosan 20-30 százalékkal több csomag érkezik a Postára, mint tavaly ilyenkor. Ezért, sajnos, előfordulhat, hogy a megszokottnál többet kell várakozni egyes postákon, hogy átvegyék ügyfeleink a csomagjaikat. A megemelkedő csomagforgalomra ugyanakkor a Posta felkészült, bővítette a logisztikai kapacitásait, és azokon a településeken, ahol ez szükséges szombati kézbesítést is elrendelt."