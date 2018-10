Alig telt el pár hét azóta, hogy a PannErgy-részvényre vonatkozó 12 havi célárát megemelte az OTP, most ismét akcióba lépett az elemzőház: a Budapesti Értéktőzsde zárását követően tették közzé elemzésüket, amelyben megerősítették korábbi vételi ajánlásukat és tovább emelték célárukat.

Közzétette első féléves számait a Bilk a Budapesti Értéktőzsde zárását követően, amelyből kiderült, hogy nőtt a vállalat árbevétele és üzemi eredménye is, az adózott eredmény viszont csökkent 2017 azonos időszakához képest. Jó hír viszont, hogy javult a kiadottsági mutató és ennek megfelelően csökkent az üresedési mutató. A menedzsment pedig jelezte, továbbra is elkötelezettek aziránt, hogy tevékenységüket a jövőben SZIT-ként folytassák és vizsgálják a megvalósításhoz szükséges lépéseket.

Elon Musk nem véletlenül írta azt a hétvégén a Tesla dolgozóinak egy belső kör-e-mailben, hogy ha mindent megtesznek annak érdekében, hogy a negyedév utolsó napján is a lehető legtöbb Model 3 gördüljön le a gyártószalagról, akkor nagy győzelmet arathatnak. A Tesla ugyanis most közzétette hivatalos harmadik negyedéves gyártási számait, amelyből kiderült, hogy 80 142 autót állítottak elő, amelyből 53 239 darab volt a vállalat új modellje. Ez pedig azt jelenti, hogy a Tesla teljesítette a saját maga által korábban adott előrejelzését és felülmúlta a legtöbb várakozást is. A kiszállítással viszont akadtak gondok, ráadásul Kínában jelentős importvámokkal kell szembenéznie a vállalatnak.

