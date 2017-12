Nemcsak a focisták, hanem a sportszergyártók is öldöklő harcra készülnek

Ráadásul a világbajnokságok évében a mezeladások is rendre felpörögnek, egyre több terméket adnak el a gyártók. 2002-ben még 8,6 millió mez talált összesen gazdára, legutóbb 2014-ben viszont már 14,2 millió darabos volt ez a piac.

A gyártók ma már nem a tömeges szponzorációra fókuszálnak, hanem a topklubokat- és játékosokat célozzák meg

Sami Khedira, a német válogatott középpályása a jelenleg is zajló harc emblematikus figurája: a német válogatottal az Adidas mezét viseli majd a jövő évi oroszországi világbajnokságon, viszont szinte biztosan a Nike legújabb cipőjében játszik majd. A Bloomberg összesítése szerint. A kisebb gyártók közül a Pumának, az Umbnrónak és a New Balance-nak egyaránt két-két válogatott maradt, vagyis kétszemélyes a versenyfutás.A mezeken kívül azonban futballcipők is komoly bevételt hozhatnak a gyártóknak, a PR Marketing piackutató cég becslései szerint a focisták több mint fele a Nike csukájában fut majd ki a gyepre a világbajnokságon. A cég alapítója szerint négy éve 52% volt az amerikai gyártó részesedése ezen a piacon, szemben az Adidas 36%-ával. Peter Rohlmann szerint ez annak köszönhető, hogy a Nike korábban lépett, emiatt most is előrébb tart a cipők terén.Becslések szerint a nagy sportszergyártók éves szinten 800 millió eurót költenek arra, hogy európai klubcsapatokat szponzoráljanak, további 500 millió euró értékben pedig a nemzeti futballszövetségekkel van megállapodásuk. Ezektől a szerződésektől azt remélik, hogy felpörgeti majd eladásaikat a becslések szerint 19 milliárd dolláros piacon, melyet 89%-ban az Adidas és a Nike fednek le.Az utóbbi években a tömegtermékek piacán az Adidas lenyomta a Nike-t, hiszen a 2014-es vb évében például 42 millió cipőt adott el amatőröknek a Nike 31 milliójával szemben. Aztán az amerikai gyártó stratégiát váltott, és elkezdett egyre több sztárjátékost egyéni szerződéssel magához láncolni. Így fordulhatott elő az, hogy mára Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic vagy Robert Lewandowski egyaránt Nike-cipőben és Adidas-mezben fociznak klubjukban.- mondta a Bloombergnek Volker Bosse, a Baader Bank elemzője.Egy másik újdonság az utóbbi években, hogy a gyártók a gerillamarketingtől sem riadnak vissza. A Dortmundban játszó Pierre-Emerick Aubameyang például márciusban egy piros Nike-logót nyíratott a hajába, miközben klubjának a Pumával van szerződése. Egy gólja után pedig egy olyan maszkot vett fel, melyen szintén az amerikai cég logója volt. Német sajtóhírek szerint Aubameyang évente 2 millió eurót kap az amerikai gyártótól azért, hogy népszerűsítse, további extrák pedig akkor járnak neki, ha a közösségi médiában is népszerűsíti a céget. Természetesen hasonló stratégiához folyamodik az Adidas is: Lionel Messi például úgy hordja a német gyártó cipőjét, hogy a Barcelonának a Nike-val van szerződése.