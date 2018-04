Nemcsak a rózsa, lassan a "holland tulipán" is Afrikából jön

Tavasszal minden virágba borul és egymást érik az olyan napok, ahol kiemelt szerepet kapnak a csokrok, a rózsaértékesítés Black Friday-ját jelentő Valentin naptól az anyák napjáig. Azt azonban kevesen tudják, hogy az ajándékba kapott virágcsokorban jó eséllyel találunk egy-egy szálat Afrikából, esetleg Dél-Amerikából is.

Rendkívül versenyképes tud lenni az a virág, amelynek termesztéséhez nem szükséges energiaköltségekkel kalkulálni

Letolták a termelést délre

- mondta a Portfolio-nak Treer András, a szigetszentmiklósi nagybani virágpiac üzemeltetőjének, a Flora Hungariának a szakmai igazgatója. Erre jöttek rá az intenzív globalizációs trendek hatására a költséghatékonyság kimaxolására törekvő holland gazdák is a kétezres évek elején, és hektárszámra kezdték építeni fóliasátraikat Afrikában.Persze 50 fokban nem lehet termeszteni, ezért csak az olyan, 2-3 ezer méter magas tengerszint feletti területek jöhettek szóba, ahol nappal átlagban 20-22, éjszaka 8-15 fok van, emellé pedig olyan intenzív fényviszonyok, amelyekről Európában álmodni sem lehet. Így lett a kelet-afrikai magasföldön elhelyezkedő Kenya és Etiópia a virágtermesztők Mekkája. Az sem volt példátlan, hogy neves, generációk óta a mesterséget űző holland virágtermesztők az egész gazdaságot áttelepítették és maguk is családostul átköltöztek a fekete kontinensre.

Több mint 60 országba exportálják a virágokat, az európai import közel negyven százalékát az afrikai ország adja, amivel a harmadik legnagyobb exportőr a világon.

A Wildfire Flowers az egyik a több száz nagyobb farm közül, ahol 17 hektáron rózsa, 13 hektáron orbáncfű nő, amit jellemzően gyógyszeralapanyagként használnak fel. A gazdaságban 540 kenyai dolgozik, igaz a tulajdonosok nem hollandok, hanem egy bizonyos Peter and Sylvia Szapary, akik a cég honlapja szerint 1995 telepedtek le az országban és 1999-ben vágtak bele a virágbizniszbe. A magyar tulajdonosokat levélben többször kerestük, de eddig sajnos nem kaptunk választ kérdéseinkre.Kenyában több mint félmillió ember dolgozik a szektorban - ebből 100 ezren a farmokon - és kétmillió embert tart el az ágazat.Mindezt úgy, hogy 1970-ben még nyoma sem volt a virágtermesztésnek.

Befutnak a virágok a holland tőzsdére

A holland tőzsdén naponta 21 millió szál virág cserél gazdát, az éves forgalom 4 milliárd euró, körülbelül 1200 milliárd forint körül mozog. A legtöbb virág Kenyából, Etiópiából, Ecuadorból, Kolumbiából, de Thaiföldről is érkezik, ezek jellemzően este érkeznek a repülőkből, kertészetekből. A hűtőbe került virágokat leltárba veszik, hogy reggel 5-től megindulhasson a licit. A növényeket az előre megállapított legmagasabb áron kiáltják ki, aztán az ár fokozatosan csökken. Mivel a mennyiség korlátozott, ezért a legalacsonyabb ár elérésében érdekelt kereskedőnek arra is kell figyelnie, hogy el ne vigyék az orra elől az árut. Ha az ár tíz százalék alá esik, a licit véget ér, a virágokat megsemmisítik.

A holland virágtőzsdét üzemeltető Royal Floraholland és a holland pénzintézet, a Rabobank 2005 óta készíti el a világ virágkertészeti térképét. Akkor a virágkereskedelem forgalmának 50 százalékát adta Hollandia - ez mára 43 százalékra olvadt, köszönhetően a dél-amerikai és afrikai termelők térnyerésének. Ráadásul a négy feltörekvő ország - Kenya, Etiópia, Ecuador és Kolumbia - részesedése 2015-ben először haladta meg a hollandokét, 44 százalékos részesedésükkel. 2005-ben ez mindössze 25 százalék volt, de két évvel ezelőtt is csak 33.

Megállíthatatlan a külföldi import

De ha mindenáron átlagolni akarjuk a különböző fajtákat, akkor a vágott virágban nyáron 60 százalék a hazai termesztés, a többi a kiegészítő import, télen fordított az arány

Bár a klimatizált repülővel való szállítás nem hangzik a legköltséghatékonyabb megoldásnak, a gyorsaság és a minőség miatt ebből nem lehet lejjebb adni, ugyanakkor Treer szerint a gyakorlat azt mutatja, hogy a fóliasátrak fűtésének megspórolásával és a rendkívül olcsó munkaerőnek köszönhetően versenyképesebbek tudnak lenni az afrikai, de még a dél-amerikai vágott virágok is, mint a hazaiak. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy természetesen ez nem minden termékre igaz és főleg a téli időszakra jellemző, de kiegészítő termékként nyáron is jelen vannak a kiváló minőségű magyar termékek mellett.Pontos számokat nehéz mondani, hogy milyen arányú az import az év 100 működési napján 20 milliárdos áruforgalmat bonyolító nagybani piacon, hiszen termékenként változó mi mikor versenyképes, energiaigénye, kézimunkaigénye és egyéb jellemzők miatt. Fontos szempont például a szállíthatóság is, hiszen amíg például rózsából nagyon sok szál elfér egymás mellett egy dobozban, és jobban bírja a "zötykölődést", addig a sokkal inkább elágazó és kényes liliom kifejezetten rosszul szállítható.- mondta Treer András. "Vágott virágban egyre kevésbé tudunk labdába rúgni, azonban a cserepes, illetve az egy- és kétnyári balkonnövények esetében még vannak lehetőségek" - tette hozzá a nagybani piac szakmai vezetője. Sok termesztő inkább ezekre áll át, így például muskátliból vagy begóniából szinte 100 százalék a hazai áru.

Ha árban nem is nagyon tudunk versenyezni, mindenképpen frissebb árut tudunk vinni a piacra

A tulipántermesztéssel foglalkozó makói Karol & Base-nél még ennél is nyomasztóbb, 70 százalékos importfölényt becsülnek, ugyanakkor nem látják lehetetlennek a helyzetet.- mondta Kardos Alíz, a kertészet beszerzési-értékesítései felelőse a Portolio-nak egy budapesti üzletben tartott hétvégi tulipánvásáron. A cég egy hektáron fóliasátrakban termeszt olyan tulipánokat, amelyek kevésbé ismertek: cakkos, csíkos levelű vagy úgynevezett papagáj tulipánt. Kardos szerint a frissesség mellett, a különleges termékkínálat az, ami a cég versenyképességét adja.

"Bár a szaporítóanyag biztos, hogy import, ugyanis Magyarországon nincs alapanyagnemesítés - tehát a hagymákat meg kell venni, akárcsak a vetőmagok esetében - ez szerencsére nem számít a hazai vagy magyar termék besorolásnál"

A repülővel való szállítás vagy a fóliasátrak fűtése terhelőbb a környezetre?

A magyar termesztőket a fogyasztói tudatosság is segíthetné, sok vásárló részesítené előnyben a helyben termesztett, magyar virágokat. Éppen ezért a Flora Hungaria tervezi, hogy az élelmiszeriparban már bevált, "hazai termék" azonosítót adoptálja a virágpiacra is. Nyugat-Európában is van hasonló törekvés, ugyanakkor a dolgot megnehezíti, hogy mire a termék a kiskereskedőig jut, már semmilyen csomagolás nem marad rajta, így a vevőnek már fogalma sincs arról, hogy a megvásárolt csokorból például a jácint hazai, a rózsa ecuadori, a tulipán pedig esetleg holland.- tette hozzá a Flora Hungaria szakmai vezetője. Fairtrade adatai szerint két hektár föld megművelése Hollandiában annyiba kerül, amiből hat hektárt lehetne megművelni Afrikában. Bár részletes számítás nincs, a szervezet oldalán azt közli, hogy a természetes fóliasátrakban való művelésnek Afrikában még akkor is kisebb az ökológiai lábnyoma, ha beleszámítjuk a repülővel való szállítást és hűtést is.Magyarországon ugyanakkor erre is lenne megoldás, hiszen az ország kifejezetten jó adottságokkal rendelkezik a termikus energia felhasználása szempontjából. Jelenleg is léteznek már olyan kertészetek, amelyek termálkútról fűtik az üvegházaikat.