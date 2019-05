Nemcsak a tech-óriások, már a közműcégek is robotizálnak

Le kell hajolni a tartalékért

A KPMG vezérigazgatók körében elvégzett felmérése szerint a magyar gazdaságban a legforróbb téma a munkaerőhiány. Amíg társadalmi szempontból pozitív fejleményként is értékelhető az alacsony munkanélküliség és magasabb foglalkoztatottság, addig a vállalatok felé az egyik legsürgetőbb kihívás: folyamatosan szembesülnek a munkaerőhiány okozta toborzási nehézségekkel és növekedési korlátokkal, ami az értéklánc teljes spektrumán tapasztalható.A termelői, átviteli, elosztói ágban az építőipari boom elszívó hatását és a bérnyomást szenvedik meg a vállalatok, amin a szabályozott hatósági árazás sem segít, de a szolgáltatási vonalon dolgozók esetében is kihívás a vonzó bérstruktúra kialakítása. Szintén probléma a munkavállalói állomány elöregedő korfája, főleg a műszaki és fizikai munkák területén, amit nem tudnak pótolni a munkaerőpiacra belépő fiatalok.A munkaerőpiacra belépő friss diplomásokat úgy igyekeznek megtalálni a vállalatok, hogy aktívan keresik az együttműködési lehetőséget az oktatási intézményekkel - szakképzési központoktól a felsőoktatásig - annak érdekében, hogy minél korábban közel kerüljenek a jövőbeli munkavállalókhoz. Az utánpótlás problémájára a szervezeten belüli jobb tudásmegosztás is megoldást nyújthat, de sok esetben ennek a területnek nincsen gazdája. Ez szervezetfejlesztési kérdés, de az üzleti igények kiszolgálásának gyakran nincs meg a vállalaton belüli felelőse, vagy éppen fordítva, megosztottak a hatáskörök.A jelenlegi feszes munkaerőpiaci kínálat ellenére a rugalmas foglalkoztatási formákkal munkába állíthatók olyan diákok, kismamák, vagy akár idősebbek is, akik szívesen dolgoznának, de a kötöttségeik miatt kiszorulnak a munkaerőpiacról. Így jelenleg a magyar munkavállalók mindössze 5 százaléka dolgozik, ami jelentősen elmarad az Eurostat szerinti, EU15-országokra jellemző 24 százaléktól.

Előre menekülés

Intelligens munkaerőirányítás és feladatkiosztás: például a helyszíni kiszállások GPS-alapú útvonaltervezése és beosztása a legközelebbi egységhez, digitalizált adatrögzítés és feldolgozás.

Eszközmenedzsment: a pénzügyi és műszaki adatbázisok együttes felhasználásával optimális beruházási és karbantartási tervek kialakítása és nyomon követése.

Ügyfélszolgálatok optimalizálása: a gyakran előforduló kérdések, panaszok, bejelentések kezeléséhez nincs szükség feltétlen emberi erőforrásra, egy chatbot ugyanúgy meg tudja oldani a kommunikációt. Az ügyfélcsatornák digitalizálása a felhasználói igény mellett ügyfélélményt növel, a back-office feladatok kompetencia- és rendelkezésre állás alapú - szoftveres - kiosztása pedig a vállalati hatékonyságot is növeli.

Szoftverrobotok: A hatósági adatszolgáltatás adminisztratív terhei esetén emberek manuális adatmásolása helyett szoftverrobotok is készíthetik és küldhetik a riportokat.

Az Elmű-Émász lehetővé tette a fényképes mérőállás-bejelentést a telefonos applikációján keresztül, ami a fogyasztóknak is kényelmes megoldás, és nincs szükség az éves mérőállás-leolvasásra, így a szolgáltató is kiszállási időt takaríthat meg.

Másik példa az E.On magyar leányvállalata, ahol bevezették a drónos hálózatbejárást. Itt hőkamerás drónnal GPS-bélyeggel ellátott fotókat készítenek a hálózatról öthavonta, a képeket átfuttatják egy elemzőszoftveren, ami ellenőrzi, hogy van-e eltérés a korábbi állapothoz képest, ki kell-e cserélni valamilyen berendezést. Így egy esetleges viharos időjárás nem fog áramkimaradást okozni, hanem megelőzik a hibát, a nagyobb ellátásbiztonság mellett pedig munkaerő-kapacitást is spórolnak.

A Nemzeti Közművek is viszonylag gyorsan kialakította digitális ügyfélcsatornáit, amelyeken keresztül gyorsan és hatékonyan lehet a szolgáltatással kapcsolatos ügyeket intézni.

Egyelőre a hazai cégek nem igazán nyitottak a rugalmas foglalkoztatási formákra, nagyon merevek a foglalkoztatási keretek tekintetében. Bár sok helyen megvannak ezek a programok mutatóban, de hiányzik egy átgondolt rendszer, még akkor is, ha minden technológiai és infrastrukturális feltétel rendelkezésre áll.Összességében a vállalatok belső hatékonyságnövelő intézkedéseit jelenleg nemcsak a költségek csökkentése vezérli, hanem az erőforráshiány is. A digitális megoldások nem feltétlenül váltanak ki munkahelyeket, inkább időt és energiát szabadítanak fel a szervezeten belül, amit aztán nagyobb értéket teremtő feladatokra lehet csatornázni, vagy akár új üzletágak indítása esetén megspórolható a toborzás.A vállalatoknak számos lehetőségük van belső folyamataik racionalizálására. Kézenfekvő megoldás a belső hatékonyságnövelésre az egyes munkafolyamatok digitalizációja, automatizációja. Erre számos példa létezik:A fentiek gyakorlatba ültetésére szerencsére már van pozitív példa Magyarországon is.

A szabályozók sokat segíthetnének

Tőlünk nyugatabbra - főleg az angolszász országokban, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, ahol történelmi okokból is lazább a piacszabályozás - bevett megoldás az úgynevezett "regulatory sandbox". A vállalatok bizonyos újszerű megoldások tesztelésének céljából egy átmeneti időszakra felmentést kérhetnek bizonyos szabályozási kötelezettségek alól.

A közműcégeknél ráadásul jelentős kihasználatlan erőforrás is rejlik: rengeteg adat keletkezik nap mint nap a fogyasztókról és energiafogyasztási szokásaikról, amelyek becsatornázása a döntéshozatalba és termékfejlesztésbe komoly előrelépést jelenthetne. Az adatok ily módon történő felhasználása még várat magára: az adatelemzés alapú döntéshozatal még gyerekcipőben jár, egyelőre jellemzően nem tudatos, inkább ad hoc, kísérleti jellegű. A közmű társaságok az új adatvédelmi szabályozás (GDPR) miatt egyébként is óvatosabbak ezen a területen. A hatékonyságjavítási lehetőségeket érdemes összehangoltan kezelni: a szervezeten belüli erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás leginkább csomagban fejleszthető.Az innovatív folyamat- és termékfejlesztések kísérleti bevezetését a szabályozó intézmények is tudják támogatni, úgy, ha megfelelő környezetet alakítanak ki, ami ösztönzi a digitális megoldásokat.Ezeknek a "homokozóknak" jellemzően olyan iparágakban lehet létjogosultsága, ahol diszruptív, új technológiák jelennek meg szigorúan szabályozott környezetben, mint a pénzügyi szektorban az újbankok és fintech cégek szaporodása, de ugyanez igaz az energetikára. Az első ilyen kísérleti terepet az energetikai piacszabályozásban a brit energetikai szabályozó hatóság, az Ofgem implementálta 2017 februárjában, az azóta eltelt két év tapasztalata kiindulási pontot jelenthet a megoldás hazai szabályozásban való meghonosításához is.