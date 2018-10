Nemcsak az autóértékesítés, a mobiltelefon-eladás is összeesett Kínában

a hivatalos (sokak szerint kozmetikázott) statisztikákkal szemben az elemzőház által kalkulált adatok azt mutatják, hogy az ipari profit a hivatalossal szemben nem emelkedett, hanem meredeken csökkent az elmúlt hónapokban

a beszerzésimenedzser-index szeptemberben 50 közelébe, 50,8 pontra eset, ami még mindig növekedést jelez előre, de már közel áll ahhoz a szinthez, ami recessziót jelezhet

az Arany Hét ünnepsorozat alatti kiskereskedelmi értékesítés is gyenge lehet

Szeptemberben hét éve nem látott mértékben, 12 százalékkal estek az autóeladások Kínában, ami elég ijesztő, ha figyelembe vesszük, hogy a világ legnagyobb autópiaca idén évtizedek után először ismét zsugorodhat, ez pedig nem jó hír a nagy autógyártóknak, amelyek eladásainak egyre nagyobb szeletét adja a Föld legnépesebb országa, ráadásul komoly kapacitásbővítések is zajlanak jelenleg, tehát könnyen túlkapacitásossá válhat az iparág.A G oldman Sachs most több másik problémára hívja fel a figyelmet , amelyek szintén a kínai lakossági fogyasztás lassulására utalnak:De a legijesztőbb, hogy a Goldman statisztikái szerint a harmadik negyedévben az okostelefon eladások 15 százalékkal csökkenhettek, ami azért is meglepő, mert a harmadik negyedév általában kifejezetten erős. Az eladások visszaesése egyébként a közepes árszínvonalú és az olcsóbb árú mobiloknál volt a legnagyobb.Ebből az egészből a Goldman elemzői azt a következtetést vonták le, hogy az Apple eladásai is gyengén alakulhattak, a cég működési környezete pedig nem túl támogató, hacsak nem történik érdemi javulás az év hátralévő részében. Az Apple-nek nagyon fontos Kína, a decemberrel végződő negyedévre várt 80 millió iPhone-ból 13 milliót adhatnak el Kínában. Ha az eladások tényleg a várt alatt alakulnak és az Apple piaci részesedést veszít, akkor akár 4 százalékkal is alacsonyabb lehet a profitja, mint a Goldman alap-forgatókönyve szerint.