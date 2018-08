Németországban megutálták, máshol azonban ráugrottak a dízelekre

Németországban nem könnyű eladni a használt dízelautókat, azokat egyre inkább Európa más országaiba exportálják, azonban mindez kedvező vételi lehetőséget is jelenthet a würzburg-schweinfurti egyetem professzora szerint. Az egyetem alkalmazott logisztika intézetének munkatársa a német statisztikai hivatal adatainak elemzése után kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet kedvező alkalmat jelent az olcsó dízelautót kereső vásárlók számára.A Handelsblatt által idézett tanulmány szerint a használt dízelautók exportja tavaly 20,5 százalékos emelkedést követően közel 240 000 darabra nőtt, az exportált dízelek jelentős része Olaszországba (22 045 darab), Ausztriába (21 307 darab) Franciaországba (16 527) került. A német dízelbotrány, és az egyes városokban bevezetett dízel-korlátozások után az idősebb dízelautók csak magas árkedvezmények mellett találnak gazdára Németországban.2016-hoz képest a német dízelautók importja esetében a legmagasabb növekedést Horvátország (89,6 százalék) és Ukrajna (136 százalék) produkálta, ugyanakkor a würzburg-schweinfurti egyetem tanára szerint ebben a lazuló import-szabályozás is szerepet játszhatott. Horvátország és Ukrajna is az idősebb gépjárművek felvevőpiacának számít, míg a fiatalabb és drágább modellek általában Európa nyugati, és déli országaiba kerülnek. A Handelsblatt mindemellett megjegyzi, hogy a Svájcban és Norvégiában csekély érdeklődés mutatkozott a használt német dízelek iránt.A tanulmány nem szolgál pontos részletekkel a használt dízelek áraival összefüggésben, és bár az exportőrnek be kell jelentenie az autó értékét, azonban a würzburg-schweinfurti egyetem tanára ezzel kapcsolatban nyomatékosította, hogy a tranzakció résztvevői érdekeltek az exportált járművek értékének alacsonyan tartásában. Az egyetem professzora mindemellett kiemelte, hogy a szállítási költségek nem befolyásolják negatívan az exportot, a dízelautók maradványértéke gyakran az ötszámjegyű tartományban mozog, míg a gépjárművek szállítása hosszú távra is költséghatékony módon megoldható, akár már néhány száz euróból.