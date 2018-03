Nevéből is eltünteti az olaj szót a norvég óriás

Az új név két tagból tevődik össze: az "equi" olyan szavak tövét képezi, mint az equality (egyenlőség), valamint az equilibrium (egyensúly); míg a "nor" komponens a norvég örökségre utal.A skandináv vállalat elnök-vezérigazgatója, Eldar Saetre történelminek minősítette a változást, amely a szándék szerint a globális energiaátmenetre is reflektál. A társaság célja, hogy a leginkább karbonhatékony vállalat legyen, emellett folyamatosan növeli beruházásait a megújuló energiaforrások területén is; 2030-ban a terveik szerint beruházásaik 15-20 százaléka fog megvalósulni itt. Tavaly októberben állt üzembe a skót parti vizeken a világ első úszó szélfarmja.A változást a vállalat igazgatótanácsa indítványozta, a módosítást természetesen a társaság többségi részvényese, a norvég kormány is támogatja. A névváltoztatásról a május 15-i éves közgyűlésen szavaznak a részvényesek, és miután a kormány mellett a hírek szerint a szakszervezetek is támogatják a módosítást, így várhatóan nem lesz akadálya az 1972 óta használt név lecserélésének.Nem a Statoil az első olajcég, amely neve megváltoztatásával is igyekszik újszerű imázst felvenni. Tavaly októberben a dán Dong Energy (Danish Oil and Natural Gas) jelentette be, hogy Orstedre módósítja nevét, a zöld energiaforrások felé fordulással párhuzamosan. A cég 2023-ra szénmentes működést ígért, részben a kőolaj kutatás-termelési üzletága leválasztásával.