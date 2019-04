Névváltoztatásra készül az Est Media

A részvényesek dönthetnek a társaság 2018-as, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről, valamint a 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről. Eszerint az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a társaság 2018-as üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el 89 762 ezer forint mérlegfőösszeggel, 4 240 704 ezer forint adózott eredménnyel, 34 291 ezer forint saját tőke összeggel és 79 416 ezer forint jegyzett tőke összeggel.A szokásosnak mondható napirendi pontokon túl a befektetők számára érdekesebb lehet a 8. napirendi pont is, amely az adózott eredmény felhasználásáról szól. Ennek keretében az igazgatóság azt javasolja, hogy a közgyűlés a társaság eredményét helyezze eredménytartalékba.A napirendi pontok között szerepel a társaság cégnevének, rövidített cégnevének és idegen nyelvű elnevezésének módosításáról való döntés is. Az új név egyelőre nem ismert, az igazgatóság legkésőbb a közgyűlés napjáig terjeszti elő az erre vonatkozó konkrét javaslatot. A közgyűlésen a társaság tevékenységi körét és székhelyét is módosítanák, az ezekre vonatkozó konkrét javaslatot szintén a közgyűlésig terjesztik elő.Mindemellett dönthetnek az igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit tagok visszahívásáról, új tagok választásáról és díjazásuk megállapításáról, valamint könyvvizsgálót is választhatnak a közgyűlésen.A társaság azt is közölte, hogy Tremmel Zoltán 2019. április 8-án megvásárolta az "AV Investments" Befektetési kft 100 százalékos leányvállalatát, a Dynamopest kft-t, amely az Ert Media Nyrt.-ben 5 300 000 darab törzsrészvénnyel rendelkezik. A jogügylettel az "AV Investments" Kft. és végső tulajdonosa befolyása az Est Media Nyrt.-ben öt százalék alá csökkent. Tremmel Zoltán az Est Media Nyrt.-ben 2019. április 8-án öt százalékot meghaladó mértékű - a Dynamopest Kft.-n keresztül gyakorolt - befolyást szerzett.