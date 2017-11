Nigériától vehet olajat Magyarország

Magyarország nem kitermelő ország lévén erősen függ az importtól. Szeretnénk kiterjeszteni a forrásainkat, így fontolgatjuk annak a lehetőségét, hogy Nigériától vegyünk nyersolajat és földgázt.

A nigériai magyar nagykövet, Ternák Gábor nemrégiben látogatást tett az nigériai állami olajvállalat elnökénél Abujában, ahol megbeszélést folytattak arról, hogy Magyarország esetlegesen a jövőben tőlük is importálna nyersolajat és földgázt.-mondta Ternák egy szerdai közleményben.Továbbá arról is szó esett, hogy kibővítve az együttműködést a két ország között magyar szakértői vállalatok is részt vennének a finomítók, és orvos épületek karbantartásában, és javításában.Ternák arra is kitért, hogy a magyar egyetemek a sokéves olaj, és gáziparban szerzett tapasztalatuknak köszönhetően rengeteg segítséget tudnának nyújani a nigériai szakemberek számára.A vállalat elnöke, Maikanti Baru elmondta, hogy pályázati folyamat indult a potenciális vásárlók számára, akik sokkal jobban járhatnak, ha közvetlen tőlük veszik a nyersanyagokat, mintha a tenderből kimaradva egy harmadik felen keresztül vásárolnának.