Az OTP még februárban jelentette be, hogy megvásárolja a Societe Generale montenegrói leánybankját, az SGM-et, így tovább erősíti piacvezető pozícióját a balkáni ország piacán. Csányi Sándor és a bank menedzsmentje ma egy podgoricai sajtótájékoztatón számolt be a nyilvános vételárú, 35,6 millió eurós akvizíció részleteiről. Wolf László vezérigazgató-helyettes a Portfolio kérdésére azt mondta, jelenleg nincs a látóterükben újabb felvásárlási célpont.

Eséssel vágtak neki a szerdai kereskedésnek az amerikai részvénypiacok, miután a befektetők a vegyes vállalati gyorsjelentésekre figyeltek, a hangulatra mindemellett az is rányomta bélyegét, hogy az amerikai igazságügyi tárca versenyjogi vizsgálatot indított a nagy amerikai technológiai cégek ellen. A nap második felében az S&P500 és a Nasdaq is emelkedett, a befektetők a kedvezően fogadták a Texas Instruments beszámolóját, miután a félvezetőgyártó szerint a mikrochip-kereslet globális lassulása nem lesz olyan hosszú, mint azt korábban várták, a Texas Instruments 7,4 százalékos erősödéssel zárta a tegnapi napot, míg a tengerentúli tőzsdék felemásan zártak, a Dow végül 79 pontos esés mellett 0,3 százalékkal került feljebb, míg az S&P500 0,5 százalékos emelkedés után új csúcson zárt, a Nasdaq pedig 0,9 százalékos erősödés után új történelmi csúcson zárta a hét harmadik napját.

Erősen indult a Wizz Air pénzügyi éve áprilisban, a lezárt negyedévben rekordprofitról számolt be a társaság. A menedzsment optimista, miközben a versenytársak csökkentik a kapacitásaikat, a Wizz Air a korábban tervezettnél nagyobb mértékű bővítést vihet véghez és a magasabb üzemanyagárakban lehetőséget lát a vállalat.

A 4iG ma bejelentette , hogy a társaság és a T-Systems Magyarország konzorciuma nyerte a KTI Közlekedéstudományi Intézet által Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer (HKIR) kivitelezésére kiírt pályázatot. A közlekedés informatikai rendszer az elektronikus jegyértékesítésen túl több olyan szolgáltatást is biztosít, mint az integrált menetrendi rendszer, vagy az elektronikus ügyfélszolgálat, a várhatóan 2020 végére kiépülő országos rendszer, nettó 11,15 milliárd forintból valósul meg. A bejelentés után a 4iG árfolyama 1,4 százalékkal került feljebb.

Kivárnak a befektetők az EKB kamatdöntő ülése előtt 2019.07.25 08:56

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Eséssel indult a hét harmadik napja a tengerentúli tőzsdéken, miután a befektetők a vegyes vállalati gyorsjelentésekre figyeltek, a Caterpillar árfolyama 4,5 százalékkal került lejjebb, miután a nehézgép-gyártó eredménye alulmúlta a várakozásokat, míg a Boeing 3,1 százalékos eséssel zárt azt követően, hogy a repülőgépgyártó masszív veszteségről számolt be a második negyedéves gyorsjelentésében a 737 Max gépekkel kapcsolatos problémák miatt, azonban az elemzők ennél is nagyobb veszteséget vártak. A hangulatra mindemellett az is rányomta bélyegét, hogy az amerikai igazságügyi tárca versenyjogi vizsgálatot indított a nagy amerikai technológiai cégek ellen.

A szerdai piaczárás után tette közzé második negyedéves számait a Tesla, a cég az árbevétel, a nettó eredmény és az egy részvényre jutó veszteség tekintetében is alulmúlta az elemzői várakozásokat, másrészt a menedzsment korábbi ígéretével ellentétben nem sikerült jelentősen csökkenteni a veszteséget a második negyedévben, a Tesla 11 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben.

Eséssel zárta a hét harmadik napját a magyar tőzsde, a BUX végül 64 pontos mínusz mellett 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 0,6 százalékos esés után 12 600 forinton zárt, a Richter 0,4 százalékkal került lejjebb, a gyógyszergyártó papírjai 5 005 fejezték be a hét harmadik napját, míg a Magyar Telekom 0,5 százalékos esést követően 435 forinton búcsúzott a szerdai kereskedéstől. A pozitív kivételt a Mol jelentette, az olajtársaság részvényei 0,6 százalékos emelkedés után 3 100 forinton zártak.

Mik az előjelek mára?

Az irányadó ázsiai részvényindexek többsége emelkedik csütörtökön, miután a befektetők az Európai Központi Bank ma délutáni kamatdöntésére vártak, a Nikkei 0,2 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 0,3 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 0,2 százalékkal került feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt, néhány pontos erősödést mutatnak ma reggel, míg a határidős DAX 70 pontos emelkedése 0,6 százalékos erősödést vetíthet előre a csütörtöki piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Az európai és a tengerentúli vállalati gyorsjelentések mellett a befektetők az Európai Központi Bank mai kamatdöntő ülésére vártak, amelyet Mario Draghi EKB-elnök sajtótájékoztatója követ.

Mire érdemes ma figyelni?

Csütörtökön az ÁKK 12 hónapos kincstárjegy aukciót tart, Németországból a júliusi Ifo-indexet teszik közzé. Az Európai Központi Bank kamatdöntő ülést tart, amelyet Mario Draghi EKB-elnök sajtótájékoztatója követ majd. Az Egyesült Államokból a heti munkanélküli segélykérelmek mellett a júniusi, tartós cikkek rendelésállományát teszik közzé.

Csütörtökön teszi közzé gyorsjelentését többek között a Danone, a Volkswagen és a Total is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?