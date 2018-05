Nincs jó napja a Masterplastnak, nagyot esett ma az Altera is

Jó hangulatban tértek vissza a befektetők a keddi szünnapról, az európai tőzsdék emelkednek, a német DAX index 1,5 százalékkal került feljebb szerdán, a pozitív részvénypiaci hangulat a perifériás részvényindexeket is magával ragadta, a milánói börze és a spanyol IBEX is 1 százalékkal került feljebb.Bár a napot a magyar tőzsde is emelkedéssel kezdte, a hazai részvényindex délután a pénteki záróértéke közelébe süllyedt vissza, a BUX 9,7 milliárd forintos forgalom és 137 pontos esés mellett 0,3 százalékkal került lejjebb. Vegyes képet mutatnak a blue chipek, a Richter 0,7, a Magyar Telekom 0,9 százalékos emelkedése mellett az OTP 0,6 százalékkal került lejjebb, a Mol pedig 1,4 százalékot esett a társaság péntek hajnalban érkező gyorsjelentéséhez közeledve.

Nagyot esett ma a Masterplast, a legfrissebb hír pénteken érkezett a társasággal kapcsolatban, akkor a cég közzétette az április 27-i közgyűlésének határozatait , amelyből kiderült, hogy a vállalat a tavalyi üzleti év után 12 forintos osztalékot fizet majd.A Masterplast az osztalékot november 19-én fizeti majd ki, az időpont nem jelenthet nagyobb meglepetést a befektetők számára, mivel a társaság tavaly szeptemberben fizetett osztalékot, annak mértéke annál inkább, mivel a vállalat tavaly 23 forintos osztalékot fizetett ki.A társaság részvényeinek pénteki, 645 forintos záróárfolyamával számolva 1,86 százalékos osztalékhozam érhető el a Masterplast papírjaival.Megkérdeztük Nádasi Róbertet, a Masterplast gazdasági igazgatóját, aki kiemelte, hogy a társaság beruházásai és az építőipar erős szezonalitása indokolja az év második felére időzített osztalékfizetést. Az év végével a Masterplast működőtőke igénye (vevők, készlet) lecsökken és realizálódik az a készpénz mennyiség, amit a vállalat osztalékként kifizethet.

Nincs jó napja az Est Mediának, a társaság részvényei 4,6 százalékkal kerültek lejjebb, miután a csődvédelem alól kikerülő Est Media egyetlen munkatársa, Balázs Csaba korábban azt nyilatkozta, hogy a kiürített cégnél még nem kezdődtek meg az egyeztetések a potenciális befektetővel . Az Est Media részvényei az április 24-i csúcsukról 29 százalékot eddig estek.

Az Altera szerdán 8 százalékkal került lejjebb, a cég részvényeit múlt héten, csütörtökön felfüggesztették, majd az azt követő bejelentésből kiderült , hogy a Wallis egy később megvalósuló tőkeemeléssel az Alterába helyezi át a csoport mind a négy, gépjármű kereskedelemmel és szolgáltatással foglalkozó vállalatát. A bejelentés után az Altera pénteken esni kezdett, és a pénteki lokális csúcshoz képest immár 13 százalékkal került lejjebb a részvények árfolyama.