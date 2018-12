Nincs kitörő örömünnep a Trump-Hszi alku után a közel-keleti tőzsdéken

A szaúdi vezető tőzsdeindex jelenleg 1,4%-os emelkedést mutat, de ebben jelentős szerepe van egy nagy régiós bank osztalékemelési javaslatának a bankot drágító hatásának - emeli ki összefoglalójában a Reuters. Katar vezető indexe közben 0,4%-kal csökkent néhány nagyvállalat gyenge teljesítménye miatt, Kuwait, Omán és Bahrein indexei pedig nulla-közeli elmozdulást mutatnak. Az Egyesült Arab Emírségekben munkaszüneti nap miatt nincsenek nyitva a tőzsdék.Egyelőre tehát a közel-keleti tőzsdék alapján úgy tűnik, hogy nem örül különösebben a befektetőik közösség a tegnap éjjel megszületett Trump-Hszi megállapodásnak, de mivel az elsősorban az amerikai és a kínai piacokat, áttételesen pedig a többi nagy gazdaságot is érinti a kereskedelmi kapcsolatok miatt, ezért valószínűleg hétfő reggelig várnunk kell a tisztább képre, hogy hogyan ítélik meg a befektetők az akut. Az is lehet, hogy mivel hónapok óta a vámháború nyomasztotta a befektetőket, most pedig egy kedvező fejlemény állt be, ez elegendő lesz ahhoz, hogy néhány hetes rali, azaz mikulás-rali bontakozzon ki főként az amerikai részvénypiacokon.