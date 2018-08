Nincs meg az engedély, holnaptól nem tudja eladni a Golfot a Volkswagen

A Volkswagennél a 14 modellből egyelőre még csak 7-nél van meg az engedély, az Up, a Polo, a T-Roc, a Passat limuzin és a kombi, az Arteon és a Tuareg már megkapta, de olyan fontos volumenmodellek, mint a Golf vagy a Tiguan, még nem, azokra a következő napokban, hetekben szerezheti meg a Volkswagen az engedélyt, ami azt jelenti, hogy holnaptól nem mindegyik modelljét tudja értékesíteni az autógyártó, a Volkswagennél szeptemberben és októberben az értékesítés visszaesésére számítanak.A megrendelések azonban jól alakulnak, annak ellenére, hogy a vevők tudják, valamelyest csúszik majd a megrendelt autók kiszállítása, a Volkswagennél nem számítanak arra, hogy emiatt a vevők elpártolnának a cégtől. Azoknál a modelleknél, amelyeknél megszerezték a típusengedélyt, a WLTP bevezetése semmilyen hatással nem jár a kiszállítási időre, azonban amelyeknél nincs meg az engedély, ott hetekkel vagy hónapokkal is csúszhat a kiszállítás. A Volkswagennél most annak isszák meg a levét, hogy a vásárlóiknak túlságosan sok féle váltó- és motorkombinációt kínálnak, emiatt több mint 260 különböző modellt kell engedélyeztetni.A típusengedélyek csúszása miatt a Volkswagennél komoly feladat a már legyártott, de még nem eladott autók tárolása, 200-250 ezer autót kell világszerte elhelyezni. Ehhez például a már most 9 éves csúszásban lévő, de valószínűleg csak 2021-ben átadásra kerülő berlini repülőtéren is bérel parkolókat a VW, összesen 8000-et, csak ezen a helyszínen egymillió eurót költ parkolásra a Volkswagen, de Wolfsburg mellett egy saját területen is tárol autókat a német gyártó, ráadásul júliusban lassították is a wolfsburgi üzemben a gyártást, hogy lassabban torlódjanak fel a még nem eladható autók.A WLTP bevezetése más gyártóknak is nehézséget okoz, az Autobild úgy tudja, a BMW a hiányzó részecskeszűrők miatt több modellt, így a teljes 7-es szériát nem tudja kiszállítani a vevőkhöz, a Porsche bejelentette, hogy a WLTP miatt szűkíti a kínálatát, a Daimler az új mérési metódus miatt már profit warningot tett közzé, az Audinál hasonló a helyzet a Volkswagenéhez, több modellre még mindig nincs engedély.