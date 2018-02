Nincs még vége a piaci zuhanásnak, veterán befektetők további esésre figyelmeztetnek

Komolyan azt gondolja bárki, hogy túl vagyunk a mélyponton?

Úgy véli, hogy óriási mennyiségű "forró pénz" van a piacokon, amely mögött nem áll komolyabb, értékalapú meggyőződés, csupán csak "nem akar kimaradni a buliból", ez pedig veszélyes jelenség.

A múlt heti zuhanás egy sokkal nagyobb esemény előzménye volt, amelyre talán már idén sor kerül.

A múlt heti részvénypiaci zuhanást követően javulni látszik a hangulat az amerikai (és vele együtt a globális) részvénypiacokon: a három legfontosabb amerikai tőzsdemutató több napja tartó töretlen emelkedésének köszönhetően a teljes korrekció mintegy felét már ledolgozta. A mögöttes okok persze nem tűntek el, így a befektetőket továbbra is aggasztja a kötvényhozamok emelkedése , azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a világgazdasági növekedés kilátásai egyre kedvezőbbek, ráadásul az amerikai vállalatok nyereségessége is kiemelkedő, ami támogatja a tőzsdék emelkedését. Két ellentétes erő feszül tehát egymásnak, kérdés, hogy közülük melyik kerekedik felül.- tette fel a költői kérdést múlt héten Jeffrey Gundlach, akit a Wall Streeten csak "kötvénykirálynak" szoktak becézni.A szakértő korábban többször is figyelmeztetett arra, hogy a félelemindexnek is nevezett VIX-index hosszú ideig extrém alacsonyan tartózkodó értéke nagyon aggasztó, amiatt ugyanis kódolva van a rendszerben egy nagyobb esés.Dan Fuss, avagy becenevén a "Wall Street-i Warren Buffett", már évek óta hangoztatta, hogy az amerikai államkötvények az alacsony hozamok miatt ki voltak szolgáltatva egy nagyobb eladási hullámmal összekötött hirtelen hozamemelkedésnek (vagyis árfolyamesésnek). Még tavaly novemberben azt nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek, hogy "nem akar egy világvégével riogató ember lenni", de "nincs kizárva ennek a lehetősége sem". Ezzel arra célzott, hogy a kötvényhozamok gyors emelkedése bizony durva felfordulást okozhat még a tőzsdéken. Épp ezért a múlt heti részvénypiaci vérengzést úgy ülte ki a hat évtizedes tőzsdei tapasztalattal bíró guru, hogy az általa kezelt vagyon jelentős részét készpénzbe menekítette.Egy másik veterán befektető, Bill Fleckenstein, aki a 2008-as válság környékén short pozícióin tett szert jelentős nyereségre,- fogalmazott, mintegy megjósolva idénre egy sokkal nagyobb esést.Elmondása szerint egyelőre még nincs jelentős short-kitettsége, azonban gondolkozik rajta, hogy újraindítja 2009-ben bezárt, short pozíciókra épülő befektetési alapját.Byron Wien, a Blackstone vagyonkezelési cég elnökhelyettese, aki maga is is veterán befektetőnek számít a Wall Streeten, elképzelhetőnek tartja, hogy még a közeljövőben új csúcsokra törnek majd az amerikai részvényindexek.