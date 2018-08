A magyar tőzsde is emelkedik, igaz csupán szerény mértékben, a BUX értéke 0,2 százalékkal került feljebb a hétfői záráshoz képest. Ebben az is szerepet játszik, hogy a hazai nagypapírok eltérően teljesítenek: az OTP árfolyama 0,2 százalékot csökkent, míg a Mol árfolyama 0,4 százalékot, a Richter árfolyama 0,6 százalékot, a Magyar Telekom árfolyama pedig közel 0,4 százalékot emelkedett.

Nyugat-Európában is erősödnek a tőzsdék: a DAX értéke 0,1 százalékot, míg a CAC 40 értéke 0,4 százalékot emelkedett. A német tőzsdén az autógyártók teljesítenek a legjobban, a Volkswagen árfolyama 2,1 százalékot, a BMW árfolyama 1,7 százalékot, míg a Daimler árfolyama 1,1 százalékot erősödött.

Kedden sincs megállás, a befektetők tovább vásárolják az amerikai részvényeket: az S&P 500, a Nasdaq és a Dow Jones értéke is közel 0,2 százalékot emelkedett. Előbbi két részvényindex értéke ezzel új történelmi csúcsot ért el, míg utóbbi tőzsdeindex értéke csupán 2 százalékos erősödésre van attól, hogy mindenkori csúcsára érjen. A befektetők egyébként még mindig döntően a az USA és Mexikó által kötött kereskedelmi megállapodásnak örülnek.

A 4iG több bejelentést is közzétett a Budapesti Értéktőzsdén bennfentes személyek, valamint bennfentes személy érdekeltségébe tartozó vállalkozás részvényeladásával kapcsolatban.

Az Egyesült Államok hétfőn megegyezett Mexikóval az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény újratárgyalásáról, bár a megállapodást még az amerikai kongresszus mellett a mexikói törvényhozásnak is jóvá kell hagynia, kérdéses továbbá, hogy az USÁ-nak sikerül-e Kanadával is nyélbe ütni a kereskedelmi megállapodást, a piaci szereplők azonban kedvezően fogadták a bejelentést. A hétfői kereskedésben a General Motors, a Ford és a Fiat Chrysler részvényei is szárnyaltak.

