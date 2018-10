Noha Khalid al-Falih szerint a globális olajpiac ellátottsága megfelelő, a befektetői hangulat, illetve az árfolyamok alakulása azt mutatja, a szereplők továbbra is arra számítanak, hogy a november 4-én hatályba lépő szankciók jelentősen szűkítik az olajpiaci kínálatot, ami a szaúdi és egyéb tervek nem sokat változtatnak. Az iráni olajexport máris jelentősen, napi közel 1 millió hordóval csökkent az idei csúcsot jelentő napi 2,5 millió hordós szinthez képest, ami várakozások szerint tovább zsugorodhat a következő hetekben.

A Reuters pedig arró számolt be, hogy Szaúd-Arábia és Oroszország még szeptemberben egyfajta különalku keretében arról állapodott meg, hogy az áremelkedés korlátozása érdekében továb növelik kitermelésüket, az erről szóló végső döntést azonban várhatóan csak a decemberi OPEC-csúcson hozzák majd meg.

Mintegy 2 százalékkal emelkednek szerda este az olajárak; a befektetők továbbra is elsősorban az iráni szankciók várható hatásait igyekeznek beárazni.

A jelentősebb mozgást mutató részvények között a Tesco árfolyama 8,6 százalékkal esett, miután első féléves nyeresége elmaradt az elemzői várakozásoktól. Első kereskedési napján szintén gyengült, körülbelül 5 százalékkal az Aston Martin részvényárfolyama is.

Kisebb emelkedéssel zártak szerdán a főbb európai tőzsdeindexek. Miután a befektetőket valamelyest megnyugtatták az olasz költségvetési hiány 2020-21-ben való mérséklésére vonatkozó kormányzati célkitűzésről érkező hírek, illetve ezúttal a globális kereskedelemmel kapcsolatos aggályok sem kaptak újabb muníciót, a meghatározó európai mutatók fél százalékot közelítő mértékű erősödéssel fejezték be a kereskedést.

0,9 százalékos emelkedéssel zárt a BUX az átlagosnál valamivel alacsonyabb, 8 milliárd forintos részvénypiaci forgalom mellett. A blue chipek közül az OTP 0,4, a Mol 0,9, a Magyar Telekom szintén 0,9, a Richter 1,7 százalékos pluszban fejezte be a napot.

Az elmúlt hetekben nagyot emelkedett a 4iG részvényeinek árfolyama, szeptember második felében 28 százalékkal került feljebb az árfolyam, míg csupán a keddi napon közel 12 százalékos volt az emelkedés. Az emelkedést a részvények felaprózása, illetve a Konzum tervei is támogathatták, most már az is kiderült, hogy az elmúlt napokban miért szárnyalhatott az árfolyam, ma közzétették, hogy a Konzum alapja hétfőn és kedden nagy tételben vásárolta a részvényt.

