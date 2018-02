Hat napja zuhan a kőolaj árfolyama, miután az USA nyersolaj kitermelése új csúcsra emelkedett, míg Irán az olajkitermelésének növelését jelentette be.

A hazai tőzsde esetében is érezhető a piaci hangulatromlás. A BUX-index 1,3 százalékos esést mutat. Az OTP 0,8 mínuszban jár, míg a Mol és a Richter részvényei is 2 százalék feletti esést mutatnak.

A hét negyedik napjának hatalmas esését követően óvatos hangulatjavulást valószínűsítenek az amerikai határidős indexek. Mindhárom tengerentúli benchmark pozitív tartományban jár az amerikai piac nyitása felé közeledve. A határidős Dow és a határidős S&P500 árfolyama is 0,5 százalékos pluszban jár.

A német DAX-index 0,3 százalékos mínuszban jár. A Deutsche Bank és a Commerzbank részvényei 2 százalékos eséssel továbbra is alulteljesítenek, míg az E.ON papírjai 1,3 százalékos esést mutatnak.

A hazai blue chipek esetében az OTP 0,2, a Richter 0,5, a Mol részvényei pedig 0,8 százalékos csökkenést mutatnak. A kisrészvényekre pillantva ezúttal is az egyedi sztorik mozgatják a befektetők fantáziáját, az Alteo 4, míg az Appeninn részvényei 4,7 százalékos pluszban járnak.

A tengerentúli tőzsdék drámai zuhanása után az ázsiai indexek is nagyot estek pénteken. A hazai tőzsdén is eséssel indult a nap, a BUX-index 0,7 százalékos mínuszban vágott neki a pénteki kereskedésnek. Az OTP 0,5, a Richter 0,8 százalékos mínuszban kezdte a hét ötödik napját. a Mol részvényei 0,9 százalékot veszítettek értékükből, míg a Magyar Telekom 0,4 százalékos eséssel indította a napot.

A 2008-as válság óta nem volt ekkora vérengzés a tőzsdéken 2018.02.09 08:43

Mi történik a tőzsdéken?

A csütörtöki kereskedésben drámai zuhanást láthattunk az amerikai tőzsdéken. Az irányadó részvényindexek igen jelentős eséssel zárták a hét negyedik napját, miután a befektetőket ezúttal is az emelkedő kötvényhozamok aggasztották. A Dow Jones ezerpontos zuhanás után 4,2 százalékos eséssel fejezte be a kereskedést, míg a Dow-komponensek közül a legrosszabb teljesítményt az American Express, az Intel és a Caterpillar részvényei nyújtották csütörtökön. Az S&P500 3,75, míg a Nasdaq 3,9 százalékos zuhanással fejezte be a kereskedést.

Ilyen vérengzést utoljára a 2008-as válság idején láttunk.

Az amerikai tőzsdék zuhanása után Ázsiában is nagyot estek a részvénypiacok. A japán Nikkei 2,3 százalékot esett, míg a Shanghai Composite 4,6 százalékos mínuszt mutat, amely 2017 májusa óta nem látott mélypontokat jelent. A Hang Seng jelentős zuhanás után 3 százalék feletti zuhanást produkált és nem volt jobb a helyzet a Ázsia más részein sem, a dél-koreai börze 1,8 százalékot veszített értékéből.

A határidős DAX-index árfolyama mérsékelt, 0,5 százalékos mínuszban jár a pénteki, európai piacnyitás felé közeledve.

Ilyen előjelek alapján szinte borítékolható az esés a magyar tőzsdén is a pénteki kereskedés első szakaszában.

A forint az euróval szemben a 311-es szint közelében tartózkodik ma reggel, egy svájci frank 270 forintot ér, míg egy dollárért 253 forintot kell fizetni ma reggel.

Mire figyeljünk ma?

A hét utolsó napján a hazai makroadatok közül a KSH decemberre vonatkozó, külkereskedelmi mérleg adatsorát érdemes kiemelni.







Nagy-Britanniából a decemberre vonatkozó kiskereskedelmi forgalmi adatsorokat teszik közzé.



