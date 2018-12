Nincs vége a botrányoknak: a Volkswagen több ezer hibás, előszériás autót adott el

Az előszériás autókat gyakorlatilag átvizsgálás és javítás nélkül helyezték forgalomba, ezek között sok olyan autó lehet, ami akár veszélyes is lehet, mivel senki nme tudja megmondani, pontosan milyen alkatrészeket építettek be.A Spiegel olyan belső dokumentumokat szerzett meg, amikből kiderül, hogy a VW-konszern mostani vezetőjét, Herbert Diesst 2006 júliusa óta többször is figyelmeztették a problémára, és az azzal kapcsolatos veszélyekre, mégis több mint két évig tartott, hogy idén decemberben a Volkswagen több ezer ügyfelét levélben értesítse a problémáról, elnézésüket kérje, és felajánlja, hogy visszavásárolja tőlük az autóikat. Legalább 5555 autót venne vissza a cég, amelyeket nem lett volna szabad értékesíteni.Csak a 2010 és 2015 között eladott autók közül 9063 darabot minősítettek a Volkswagennél kockázatos járműnek, amiknél nem tiszta, pontosan milyen alkatrészeket éptettek be, és később milyen problémák jöhetnek elő ezeknél az autóknál.