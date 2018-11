Női elnöke lesz a Teslának Elon Musk helyett

A részvénypiacokról lesz szó a Portfolio következő befektetői klubján. ÁTTEKINTÉS

A Tesla november 13-ig kapott haladékot arra, úgy egy új, független embert nevezzen ki az igazgatóság elnöki posztjára, a választás Robyn Denholmra esett. A hölgy jelenleg az ausztrál távközlési cég, a Telstra pénzügyi igazgatója és 2014 óta ül a Tesla igazgatóságában. A távközlési cégnél betöltött posztjáról távozik a kinevezését követően - írja a Reuters. Elon Muskot, a Tesla vezérét nyáron csalással vádolta meg és beperelte az Amerikai Értékpapírpiaci és Tőzsdefelügyelet (SEC), Musk ugyanis arról írt még augusztus elején a Twitteren, hogy 420 dolláros árfolyamon kivezetné a Teslát a tőzsdéről, ráadásul állította, az ehhez szükséges finanszírozási forrás biztosított. A hírre még aznap 11 százalékot emelkedett az árfolyam, részben azért, mert a világ egyik leginkább shortolt részvényénél megijedtek azok a befektetők, akik az árfolyam esésére fogadtak. A SEC szerint viszont Musk azon állítása, hogy a szükséges finanszírozási forrás biztosított, hamis és félrevezető volt.

Az ügy vége az lett, hogy megállapodást kötött a cég az amerikai felügyelettel, miszerint Elon Musknak legalább 3 évre le kell mondania az elnöki pozíciójáról, ráadásul 20 millió dolláros büntetést is fizetnie kell. Jó hír viszont a részvényesek szempontjából, hogy vezérigazgatói pozícióját megtarthatja és továbbra is irányíthatja vállalatát, amelynek szintén 20 millió dolláros büntetést kell majd fizetnie. Ráadásként még két független tagot is ki kell nevezni a Tesla igazgatóságába.