Nőtt a horvát INA nyeresége

A cég által az MTI-hez eljuttatott eredménybeszámoló szerint 2019 első negyedévében az adó- és kamatfizetés, valamint értékcsökkenés előtti eredmény (EBITDA) 539 millió kunát (22,8 milliárd forint) tett ki, 12 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.A pozitív eredmény a szénhidrogén kedvező árának és az eladás növekedésének következménye - húzták alá.Fasimon Sándor, az INA igazgatótanácsának elnöke a közlemény szerint elmondta: a 2018-ban elért erős teljesítményt követően 2019 első negyedévében ismét jelentős eredményt ért el az INA. Az olajvállalat kihasználta a piaci körülményeket és növelte az eladást, valamint az EBITDA-t, és mindössze egy negyedév alatt 15 százalékkal emelte bevételeit, több mint 4 milliárd kunára.A kőolaj és földgáz kutatási és értékesítési ágazat profitált a szénhidrogén stabil árából és a termelés szintjéből. Nőttek a beruházások, amelyek - mint az előző időszakban is - Horvátországra összpontosultak, ugyanakkor észrevehető növekedés volt Egyiptomban is - hangsúlyozta.Hozzátette: a finomító és a marketing részlegre hatással volt a rijekai finomító nagyjavítása, amely egyike volt a legnagyobbaknak az elmúlt években. A javítás és egyéb befektetési tételek elérték a 618 millió kunát. Az első negyedévben 2010 óta nem volt ekkor befektetés.Kiemelte: a rossz környezeti hatások és a gyengébb finomítói árrés továbbra is terhet jelent az általános teljesítményre, de ennek ellenére az olajvállalat eredményt vár INA R&M Új irány 2023. program keretén belül, amelynek az a célja, hogy hosszútávon biztosítsa a fenntartható és nyereséges működést.A nagyjavításból fakadó alacsonyabb feldolgozás miatt az INA-nak így is sikerült növelnie az eladást, és kihasználnia a piaci körülményeket a kulcsfontosságú piacokon: Horvátországban 8 százalékkal, Bosznia-Hercegovinában 23 százalékkal nőttek a bevételek. A kiskereskedelemben 7 százalékos növekedést ért el a vállalat, ami részben a montenegrói piacra való terjeszkedésnek köszönhető - magyarázta Fasimon Sándor.Az INA nagyberuházásai 2018 első negyedévéhez képest megkétszereződtek, és 618 millió kunát (26 milliárd forint) tettek ki.A nettó adósság 838 millió kunát (35 milliárd forint) ért el: az adósság és a tőke aránya alacsony, 6,6 százalékon állt a negyedév végén.Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát állam tulajdona.