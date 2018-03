Nőttek a szabálytalanságok az Apple saját beszállítóinál

Az általános tendencia ugyanakkor javulásról számolt be, az Apple 756 beszállítója egyre nagyobb arányban mutatott a társaság magatartási kódexével való magasabb szintű megfelelést. A társaság olyan beszállítói, akik az Apple 100 pontos értékelési skáláján 59 pontnál kevesebbet szereztek, a 2016-os 3 százalékról 1 százalékra csökkentek 2017-ben, míg azon beszállítók aránya, amelyek az értékelés során 90 százaléknál magasabb értéket el, 59 százalékos csúcsra emelkedtek, a korábbi év 47 százalékos értékéről. Az Apple tizenkét éve végzi a beszállítóinak vizsgálatát, míg a társaság legfrissebb éves vizsgálatában immár 197 beszállítójának működését vizsgálta meg.Az Apple a munkaügyi szabályok esetében 44 alapvető szabálytalanságot fedezett fel 2017-ben, amely a kétszerese a korábbi év szabálytalanságainak. Ezek magukban foglaltak három olyan esetet is, amikor a munkavállalókkal jelentős összeget fizettettek annak érdekében, hogy dolgozhassanak, az Apple azonban ezt a gyakorlatot már 2015-ben betiltotta. Egy esetben 700 fülöp-szigeteki munkással összesen egy millió dollárt fizettettek ki, hogy a társaság beszállítójának dolgozhassanak, az Apple végül arra kötelezte a beszállítóját, hogy fizesse vissza ezt az összeget.A jelentés szerint az Apple 60 órás munkahét szabályaival való megfelelés aránya a társaság beszállítóinál 94 százalékra csökkent a 2016-os 98 százalékról, míg a társaság 38 esetben fedezett fel visszaélést a munkaidő dokumentálásával kapcsolatban. Ha egy ilyen esetről az Apple tudomást szerez, a társaság értesíti a beszállítócég vezetőjét, magát a beszállítót pedig felfüggeszti addig, amíg a felmerült problémát orvosolják, és vizsgálatot is végez annak érdekében, hogy a hasonló szabálysértések a jövőben megakadályozhatók legyenek.Az Apple kiemelte, hogy a növekvő szabálytalanságok mögött a beszállítók számának emelkedése húzódott meg, mivel 2017-ben a társaság 1,3 millió új beszállítói alkalmazott munkaidejének adatát dolgozta fel. A jelentésben mindemellett az Apple a beszállítók üzemeiben a nők egészségügyi állapotának javítását célzó kezdeményezről is beszámolt, amely a vállalat tervei szerint 2020-ra már 1 millió nőt érhet majd el. A társaság új szabályokat vezetett be a diákmunkára vonatkozóan is, miután tavaly egy kínai üzemben több diák is napi 11 órát meghaladó munkavégzéssel szerelte össze az Apple iPhone X készülékeit.