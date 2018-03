Figyelmeztet az elemző: közel 30%-ot is eshetnek az olajárak

Christian Malek úgy véli, hogy míg jelenleg körülbelül 60 dollár kitermelni egy hordó olajat, a technológia fejlődése miatt hamarosan ez az érték 50 dollár köré eshet vissza. A hatékonyság növelésével párhuzamosan megindul majd egy verseny a nagy olajkitermelők közt, ami akár 50 +/- 1-2 dollárig nyomhatja majd le az olajárakat.Hozzátette: az amerikai palaolaj-kitermelés növekedése lesz az, ami még a technológia fejlődésénél is jobban felforgatja majd a piacot.Jelenleg a WTI light 64,98 dollár / hordós árfolyamon mozog, míg a Brent 69,46 dollár / hordó. Az 50 dollárra való visszaesés 22-28%-os mínuszt jelentene.A helyzetet némileg ellensúlyozhatja, ha Oroszország kiterjeszti az olajkitermelés csökkentéséről szóló, tavaly megkötött megállapodását az OPEC-országokkal. Szóba került az is, hogy akár egy példátlan hosszúságú, 10-20 éves megállapodás is születhet.